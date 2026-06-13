Работа трудная и благородная

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Во второе воскресенье июня в республике отмечается День животноводов. Считать этот праздник своим имеют право более полумиллиона казахстанцев, связавших жизнь с нелегкими буднями на отгонных фермах, пастбищах и в животноводческих комплексах.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение об учреждении Дня животноводов было принято в 2021 году, чтобы поднять престиж профессии в обществе. Правда, приходится признать, что в рейтинге популярности эта работа занимает далеко не верхние строчки. Не в последнюю очередь такая ситуа­ция связана со спецификой отрасли: инвестиции в нее не приносят быстрой отдачи. За выход фермерского хозяйства на рентабельность придется платить годами упорного труда.

Изменить положение дел в отрасли в лучшую сторону призваны меры господдержки. По поручению Главы государства Правительством принят Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Документ предписывает предоставление фермерам льготных кредитов, реализацию ряда программ, став участниками которых аграрии получают возможность создания на фермах и пастбищах необходимой инфраструктуры, закупа племенного скота, техники, укрепления кормовой базы.

Наличие в стране просторных пастбищ, опыта, появление инвесторов дает шанс для поступательного развития животноводческой отрасли, превращения ее в драйвер казахстанской экономики.

#сельское хозяйство #план #аграрии #день животноводов

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