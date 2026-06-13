Фермеров поддержали в посевную

В стране успешно завершена посевная кампания.Общая площадь сельхозкультур нынче составила 23,8 млн га, что на 180 тыс. га превышает показатель 2025 года.

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Управиться в оптимальные сроки с комплексом агротехнических мероприятий аграрии смогли благодаря мерам гос­поддержки. Так, доступ к раннему финансированию весенне-полевых работ получили более 4 800 фермеров

Прием заявок от аграриев стартовал еще 1 октября 2025 года. Программа льготного финансирования реализуется в Казахстане во исполнение поручения Главы государства по обеспечению своевременного и качест­венного проведения полевых работ. Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых.

По сообщению пресс-службы Минис­терства сельского хозяйства, к 1 июня текущего года был сформирован пул из 5 142 заявок на 630 млрд тенге. Профинансировано 4,8 тыс. сельхозтоваропроизводителей на 572 млрд тенге.

В целом в 2026 году на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ в стране планируется направить 750 млрд тенге. Средства выделяются через Аграрную кредитную корпорацию, банки второго уровня, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры, кредитные товарищества и социально-предпринимательские корпорации.

Для снижения ставки вознаграждения по кредитам для конечных заемщиков до 5% годовых задействован механизм субсидирования купонного вознаграждения по облигациям Аграрной кредитной корпорации, также продолжается гарантирование займов через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», позволяющее покрыть гарантией 85% от суммы займа.

Ранний старт финансирования позволил аграриям заранее подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направлены на закупку горюче-смазочных материалов по выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян.