Ветеринарию ждут преобразования

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Правительством утвержден Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Важный для дальнейшего развития животноводства документ разработан в рамках исполнения поручений Главы государства.

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Как сообщила пресс-служба Минис­терства сельского хозяйства, основными направлениями Комплекс­ного плана высту­пают обеспечение охраны здо­ровья населения от общих для животных и человека заболеваний, укрепление ветеринарно-санитарной безопасности.

– Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящур, африканскую чуму лошадей, африканскую и классическую чуму свиней. Это позволило расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства, – отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Ключевыми приоритетами в сфере ветеринарии станут борьба с особо опас­ными болезнями животных, повышение заработной платы специалистам, улучшение материально-техничес­кой базы веторганизаций, расширение экс­портных поставок, защита внутреннего рынка, модернизация лабораторного контроля, внедрение прослеживаемос­ти за сельхозживотными на всех этапах, масштабирование цифровизации и развитие ветеринарной фармацевтической промышленности.

Активные преобразования в сфере ветеринарии проводятся профильным ведомством на протяжении ряда последних лет. И это приносит свои результаты. Так, в настоящее время в стране действует 21 завод по производству ветпрепаратов. Для охраны территории Казахстана от особо опасных болезней животных и сохранения эпизоотического благополучия страны, а также защиты внутреннего рынка от продукции, не соответствующей техническим регламентам, на приграничных территориях функ­ционируют 67 ветеринарных контрольных постов. В 2025 году при перемещении через госграницу нашей страны досмотрено порядка 60 тыс. автотранс­портных средств, перевозивших более 700 тыс. тонн животноводческой продукции.

В Минсельхозе отмечают, что в рамках цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных в информационную систему ИСЖ («Идентификация сельскохозяйственных животных») уже разработаны и внедрены новые функ­ционалы, позволяющие направлять первичные и достоверные данные в автоматическом режиме в основные информационные системы, в том числе в ISZH-MOBILE, TortTulik.

В рамках обеспечения прослеживаемости животноводчес­кой продукции по принципу «от фермы до стола» реализуется модуль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», к которому подключены объекты убоя, внутренней торговли, лаборатории.

Проводится работа по поэтапному подключению к модулю объектов общест­венного питания.

Кроме того, к 2030 году ожидается обновление и пополнение на 80% материально-технической базы территориальных подразделений и подведомственных организаций МСХ. Фонд оплаты труда сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов вырастет от 1,5 до 2,5 раза.

#план #ветеринария #Минсельхоз

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