С аншлагом в Таразе прошла премьера спектакля «Анна Каренина»

Постановка по мотивам известного произведения Льва Толстого стала результатом очередного успешного международного культурного сотрудничества, целью которого является популяризация русской классики, пополнение репертуара местного театра, а также обмен опытом, который для актеров, привыкших, так сказать, вариться в собственном соку, является своего рода глотком свежего воздуха и возможностью научиться чему-то новому. На сей раз руководство таразской обители Мельпомены впервые пригласило для совместной работы представителей Беларуси – режиссера Даниила Филипповича, который, несмотря на свой молодой возраст, уже успел сделать себе карьеру успешного постановщика, и талантливого хореографа Вадима Дубовика.

Лев Толстой начинает свой всемирно известный роман словами: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-свое­му». С тех пор сменились времена, и мир стал совсем другим. Но вот вопрос: изменился ли смысл высказывания великого писателя? Ответ, который дают создатели спектакля, состоит в том, что рецепт семейного счастья до сих пор является предметом поиска наших современников.

Режиссер спектакля Даниил Филиппович раскрывает личные судьбы героев романа, направив фокус внимания на главные сюжетные линии произведения. Зрители видят Анну Каренину и ее супруга, выставляющих внутрисемейные проблемы на суд общества, не находя общего языка; Долли и Облонского, скрывающих за высокими стенами дома свои разногласия и примиряющихся с ними; Кити и Левина, достигающих гармонии через муки и страдания, ревность и неудачи.

Даниил Филиппович акцентирует внимание на главной проблеме героев – их неспособности вести настоящий диа­лог: «они умеют говорить, но не умеют разговаривать».

– В настоящее время молодежь воспринимает классику поверхностно, не углубляясь в смысл повествования, например, говоря об «Анне Карениной», что это роман о муже и жене, которая изменила своему супругу и бросилась под поезд. В действительности же это произведение гораздо сложнее и тоньше с психологической точки зрения. Лично я думаю, что театр не должен поучать зрителей, скорее, он призывает их расти духовно. В данном случае я тоже не буду давать советы. Это будет современный взгляд на роль женщины в обществе и семье, и, думаю, каждый сделает свои выводы, – отметил режиссер.

Пространственное решение спектак­ля – это комната Анны Карениной, создающей свой мир иллюзий. Художник-постановщик Рахат Сапаралиева отметила, что постановка не предусматривает привычных приемов сценографии. Она отличается тем, что в ней нет ни поезда, ни лошадей, ни поля и леса, ни комнат, ни домов, как это представлено у Льва Толстого. Зритель видит только общее условное пространство, в котором лишь разными намеками, звуками или другими элементами дается понять, где происходит действие.

В целом создатели спектакля далеки от буквального воспроизведения романа: их цель – исследовать глубину отношений героев, затрагивая при этом главный вопрос: требует ли наша собственная жизнь смены предлагаемых обстоятельств для достижения счастья? Основная идея спектакля в том, что для сохранения любви иногда необходимо вовремя расстаться.

Главную героиню романа сыграла артистка театра Ксения Майнашева, которой досталось самое сложное, ведь все взгляды публики были прикованы именно к ней. По мнению актрисы, спектакль как сложен в плане игры, так и интересен, поскольку близок каждой женщине. В нем поднимаются вопросы одиночества, материнства, психологичес­кого насилия и смысла жизни.

Остальные роли исполнили Евгений Орлов (Каренин), Виктор Майнашев (Вронский), Адилет Кулмурзаев (Левин), Иван Иванов (Облонский), Анель Радионова (Кити), Марина Просалович (Долли), Ольга Избасарова (мать Вронс­кого) и другие.

– Спектакль «Анна Каренина» – это не сухой пересказ текста Льва Толстого в так называемой классической форме. Это размышление о проблеме, которая актуальна и в современном мире, – неумение говорить друг с другом. По этой причине в жизни возникает множество проблем, – подчеркнул режиссер.

Даниил Филиппович отметил, что в своей постановке вместе с коллективом театра он попытался преподнести зрителям мысль о том, что нередко в жизни причиной разрушения личности и гибели человека могут стать безучастие и равнодушие его близких и родных, которые порой отворачиваются в тот момент, когда так необходима их поддержка.