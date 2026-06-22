С двумя медалями завершил Казахстан ЧА по эстафетному бегу

Фото: НОК РК

Сборная Казахстана завоевала на турнире две медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первый соревновательный день в смешанной эстафете 4 по 400 метров Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс стали победителями соревнований, установив рекорд Казахстана - 3:16.75.

В женской эстафете 4 по 400 метров Анна Шумило, Мария Шувалова, Аделина Земс и Александра Залюбовская финишировали четвертыми. Однако сборная Шри-Ланки была дисквалифицирована за нарушение правил, в результате чего казахстанская команда поднялась на третье место и завоевала бронзовые медали.