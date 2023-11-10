Убийство в столичном ресторане: какой срок грозит Куандыку Бишимбаеву

Происшествия, Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

Фото: Kazpravda.kz

Полиция Астаны расследует уголовное дело по факту избиения женщины в одном из столичных ресторанов, которая впоследствии скончалась, по статье "Убийство", передает Kazpravda.kz.

"Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по ч. 1 ст. 99 УК РК столичным департаментом полиции", - сообщили в ДП.

В пункте 1 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство" указано, что убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее некоторые паблики в социальных сетях сообщили о задержании Бишимбаева по подозрению в убийстве жены.

Приговором специализированного межрайонного уголовного суда Астаны от 14 марта 2018 года Куандык Бишимбаев был осужден к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества.

11 октября 2019 года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вышел на свободу.

#Астана #убийство #уголовное дело #избиение #экс-министр #жена #Бишимбаев

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