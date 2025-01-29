С нулевой температуры начнется февраль в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, погоду на большей части Казахстана будет формировать северо-западный циклон.

Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, 30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируется сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман.

30-31 января на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями. Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до –20…–28°C, днем уже 1 февраля столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, отметили синоптики.