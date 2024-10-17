С помощью QR-кода казахстанцы стали получать бесплатные лекарства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в двух столичных поликлиниках пациентам выдали бесплатные лекарства через QR-код раздела «Социальный кошелек» в eGov Mobile, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» участвует свыше 700 медорганизаций по всей стране, препараты уже выданы на основе 93 тысяч рецептов.

«В городской поликлинике №4 пациент, состоящий вот уже десять лет с диагнозом «Сахарный диабет» на диспансерном учете, получил свои лекарства напрямую у медсестры, показав только персональный QR-код (ваучер). Таким образом, гражданину теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать нужный препарат», – рассказали в Минздраве.

Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами сервиса «Социальный кошелек», при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные препараты будут выданы на руки пациенту.

До конца года проект будет масштабирован по республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

Для получения лекарств гражданин должен пройти регистрацию в приложении eGov Mobile или идентификацию, если регистрация была произведена ранее. Далее, гражданин на главной странице заходит в раздел «Социальный кошелек», там выбирает строку «Лекарственное обеспечение».