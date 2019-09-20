​С учетом народных идей и предложений

О поддержке бизнеса со стороны государства рассказал в ходе встречи с представителями здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса и гражданского общества Бердибек Сапарбаев.

– Несмотря на то что для бизнеса в стране уже существует немало льгот, Глава государства дал нам поручение – со следующего года освободить микро- и малый бизнес от налогов сроком на 3 года. Сейчас Министерство финансов занимается соответствующими расчетами: сколько мы потеряем и как будем возмещать эти налоги. Ведь именно из налогов складываются наши социаль­ные выплаты, – отметил он.

Особое внимание вице-премьер обратил на тот факт, что сейчас по программе занятости предоставляются микрокредиты по льготным условиям под 6%, а для малообеспеченных семей предлагается снизить процент­ную ставку с 6 до 4%.

О вопросах внедрения ОСМС Бердибек Сапарбаев говорил на встрече с медиками Алматы. Он отметил, что в ходе Послания народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования.

Сейчас подготовительная работа ведется по пяти основным направлениям: формирование правовой базы, улучшение информационных систем здраво­охранения, проведение мониторинга отчислений и учет застрахованных, информацион­но-разъяснительная работа.

– Медицинское страхование затрагивает каждого жителя страны, поэтому госорганами должны быть приняты все необходимые меры для плавного перехода к страховой медицине. Главный вопрос – это учет всех: начиная с детей, заканчивая взрослыми. Необходимо своевременно завершить работу по актуализации статусов населения, участию льготных категорий в системе ОСМС в течение этого месяца, – подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Он также дал высокую оценку работе акимата Алматы по обеспечению шаговой доступности медуслуг, отметив, что аренда частных коттеджей для размещения в них врачебных амбулаторий – правильная работа по реализации мер, озвученных в Послании Главы государства.

Бердибек Сапарбаев не обошел стороной и вопросы, поднятые общественными объединениями. На встрече с их представителями он рассказал о том, какая работа ведется в этом направлении.

– Нами разрабатывается Концепция развития гражданского общества до 2025 года. Там предусмотрены все вопросы, которые касаются модернизации политичес­кой системы Казахстана. Первое и самое главное – все должно быть открыто, прозрачно, честно. Второе. Поднимается много вопросов, касающихся многопартийности, есть вопросы и по отношению к процессу выборности. Поэтому мы все эти нюансы будем учитывать. В состав специальных рабочих групп обязательно будут включены представители гражданского общества, – отметил он.

На встрече с активной молодежью мегаполиса Бердибек Сапарбаев, отвечая на вопрос председателя «Лиги волонтеров Алматы» Айсулу Ерниязовой, сообщил, что сейчас в Правительстве прорабатывают механизмы внедрения стимулирования волонтеров с нынешнего года.

– Не случайно 2020 год объявлен Годом волонтера. Ведь волонтеры – это настоящие патриоты, которые по зову сердца всегда готовы помогать. И я думаю, уже в текущем году мы начнем выплачивать им стипендии, – отметил он.

В то же время вице-премьер отметил необходимость внедрения новых подходов в работе.

– Не нужно ограничиваться только благотворительностью или уборкой мусора. Нужны новые идеи, предложения, и мы готовы их выслушать. Мы должны разработать «дорожную карту» волонтеров, куда могли бы войти ваши предложения, – подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

На встрече также поднимались вопросы трудоустройства, качест­ва образовательных программ в творческих вузах, поддержки сельской молодежи.

– Я все предложения записал, мы их обязательно рассмот­рим, но хотел бы напомнить, что сегодня все в ваших руках. Используйте возможности, которые предоставляет государст­во сегодня, чтобы завтра не сожалеть. Создается молодежный кадровый резерв – вы тоже можете туда попасть, – заключил заместитель Премьер-министра.

Следующим пунктом в расписании поездки Бердибека Сапарбаева значилось посещение Республиканской специализированной с углубленным изучением казахского языка и литературы средней школы-интерната для одаренных детей им. Абая. Здесь педагоги Алматы выступили с предложением объявить 2021 год Годом учителя. Бердибек Сапарбаев отметил, что это хорошее предложение, и пообещал, что оно будет рассмотрено.

Говоря о проблемах, которые сегодня стоят перед педагогами, вице-премьер подчеркнул, что воспитание сегодня должно базироваться на национальных ценностях. При этом отметив, что усилий одних только педагогов в этом направлении недостаточно, необходимо работать в тесном контакте с семьями учеников.

Отвечая на вопрос о требованиях, которые сегодня должны предъявляться к абитуриентам, планирующим поступать на педагогический факультет, Бердибек Сапарбаев сказал: «Главное требование должен предъявить к себе сам абитуриент. Он должен ответить на вопрос: готов ли он работать учителем, нес­ти новые знания и воспитывать подрастающее поколение? А вы, учителя, своим примером должны их мотивировать связать свое будущее с этой профессией».

Говорили и о проблемах в вопросах поддержки молодежи по прог­рамме «С дипломом – в село!». И в основном они связаны с пресловутым человеческим фактором.

– К нам поступают сигналы о том, что в некоторых регионах молодым специалистам не выделяют квартиры, в других – подъем­ные. Будем все эти вопросы держать на строгом контроле, – подытожил Бердибек Сапарбаев.

В завершение своей рабочей поездки в Алматы вице-премьер встретился с сотрудниками

IT-компании Beg Innovation и много­детными матерями в цент­ре «Бақытты отбасы».