С восемью медалями завершил Казахстан Азиатские пляжные игры

Спорт

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай)

Фото: пресс-служба НОК РК

Результатом казахстанских спортсменов стали восемь медалей, одна из которых является золотой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На первую ступень пьедестала поднялся джитсер Нуржан Батырбеков, выступавший в весовой категории до 69 килограммов.

Второй результат на мультиспортивном событии показала женская команда Казахстана по водному поло. Страну представили Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова, Аида Алпысбай.

Команда по джиу-джитсу помимо "золота" отметилась также тремя бронзовыми наградами. Третьими стали Батыр Тенизбай (до 62 кг), Алинур Куатулы (до 69 кг) и Сейилхан Болатбек (до 77 кг).

Ещё одну "бронзу" стране принесла мужская сборная по водному поло. Призерами стали Темирлан Балфанбаев, Султан Шонжигитов, Мурат Шакенов, Эдуард Цой, Руслан Ахметов, Александр Еремин, Алдияр Акимбай.

Скалолазы завершили Азиаду с двумя медалями. Ришат Хайбуллин финишировал третьим в индивидуальных соревнованиях. Также Ришат и Рашид Хайбуллины показали третий результат в эстафете.

Четвертыми на Играх стали смешанные команды по плаванию на открытой воде и акватлону, а также борцы Ермахан Кошкинбаев (до 80 кг), Бейбит Сейдуали (до 70 кг) и Алина Ертостик (свыше 70 кг). Пятое место заняли Дарын Конысбаев (акватлон), джитсеры Мансур Хабибулла (до 62 кг), Жибек Кулумбетова (до 52 кг) и Ажар Салыкова (до 63 кг). Всего Казахстан был представлен в девяти видах спорта.

Соревнования в рамках пляжной Азиады-2026 завершатся 30 апреля. Последние медали будут разыграны в женском гандболе, добавили в НОК.

#итоги #медали #Азиатские пляжные игры

