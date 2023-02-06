Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства РК по делам госслужбы

До настоящего времени он возглавлял Департамент по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.

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Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Муксимов Салауат Силибаевич родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте РК. Доктор PhD по профилю «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал с 2001 года.

2001-2005 годы - преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;

2005-2013 годы - работал в аппарате Сената Парламента Республики Казахстан;

2013-2014 годы - руководитель ГУ «Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области»;

В период с 2015 по 2016 годы занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С сентября 2016 по май 2018 года - директор Департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С мая 2018 года – руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель Совета по этике.

С августа 2019 года по февраль 2020 года - руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель Совета по этике.

С февраля 2020 года по май 2021 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель Совета по этике.

До настоящего времени работал директором Департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» и орденом "Құрмет".