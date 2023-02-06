Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства РК по делам госслужбы

До настоящего времени он возглавлял Департамент по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства РК по делам государственной службы.
Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Муксимов Салауат Силибаевич родился в 1980 году. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Академию государственного управления при президенте РК. Доктор PhD по профилю «Государственное и местное управление».
Трудовую деятельность начал с 2001 года.
2001-2005 годы - преподаватель Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева;
2005-2013 годы - работал в аппарате Сената Парламента Республики Казахстан;
2013-2014 годы - руководитель ГУ «Управление внутренней политики Северо-Казахстанской области»;
В период с 2015 по 2016 годы занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
С сентября 2016 по май 2018 года - директор Департамента антикоррупционной политики Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С мая 2018 года – руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, председатель Совета по этике.
С августа 2019 года по февраль 2020 года - руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области, председатель Совета по этике.
С февраля 2020 года по май 2021 года - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Атырауской области, председатель Совета по этике.
До настоящего времени работал директором Департамента по дебюрократизации государственного аппарата, оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» и орденом "Құрмет".