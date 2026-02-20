Самоделкина вошла в десятку сильнейших фигуристок Олимпиады
В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин
Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
После короткой программы фигуристка занимала 12-е место. В произвольной Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки. Казахстанка в итоге заняла десятое место.
Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) - 226.79 . Второе место заняла Каори Сакомото (Япония) - 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) - 219.16.