Самоделкина вошла в десятку сильнейших фигуристок Олимпиады

Олимпиада
154

В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

После короткой программы фигуристка занимала 12-е место. В произвольной Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки. Казахстанка в итоге заняла десятое место.

Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) - 226.79 . Второе место заняла Каори Сакомото (Япония) - 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) - 219.16.

#олимпиада #Самоделкина #фигуристка

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
А надо ли так?
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Новый общественный договор
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Испытание скоростью и нервами
Итальянский дневник Софьи Самоделкиной
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Ита…
Снегопад в Италии нарушил график Олимпиады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]