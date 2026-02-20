В Италии на Олимпийских играх-2026 завершились соревнования по фигурному катанию среди женщин

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстан на главном старте четырехлетия представляла Софья Самоделкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

После короткой программы фигуристка занимала 12-е место. В произвольной Самоделкина получила от судей 138.99 балла. В сумме она набрала 207.46, что стало новым личным рекордом спортсменки. Казахстанка в итоге заняла десятое место.

Золотую медаль завоевала Алиса Лью (США) - 226.79 . Второе место заняла Каори Сакомото (Япония) - 224.90. На третью ступень пьедестала поднялась Ами Накаи (Япония) - 219.16.