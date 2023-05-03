"Самокатчики не знают, что такое наказание за сбитого пешехода" – депутат

Как отметил мажилисмен, учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом, и доказать вину самокатчика нет возможности.

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Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев считает необходимым создать инфраструктуру для движения электросамокатов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат отметил, что c наступлением теплых дней количество жалоб граждан с просьбой навести порядок в движении электросамокатов значительно возросло.

«Электросамокаты снуют в городах между пешеходами, носятся с большой скоростью, в том числе по тротуарам и пешеходным зонам. Ежемесячно в республике продаются десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходит сервис по аренде электросамокатов. У водителей самокатов пока нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию в момент управления. Нет четких требований к скоростному режиму и выполнению правил дорожного движения. Самокатчики, особенно юные, не знают, что такое наказание за сбитого пешехода. Частные самокаты не пронумерованы и вычислить их в случае побега с места происшествия архисложно. При этом очевидно, что сервис проката нового вида транспорта оказался необычайно востребованным в крупных городах», - высказался депутат.

Пономарев констатировал, что учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом, и доказать вину самокатчика нет возможности.

«О ситуации на тротуарах мы можем судить только по собственному опыту, по больничным сводкам, напоминающим фронтовые, травматичным историям, о которых пишут в социальных сетях. Хотя опросы персонала травмопунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем по 3-4 участника происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивают причину получения травмы», - отметил мажилисмен.

Депутат признает важность экологичного вида электротранспорта, который значительно снижает нагрузку на загазованность, пробки, автопарковки и вызовы такси в крупных городах.

«Полный запрет выезда электросамокатов на тротуары выдавит, в том числе, неопытных водителей на проезжую часть. Запрет движения по дорогам лишает возможности передвигаться с деловой целью. А разрешение езды по тротуарам, при лавинообразном росте электросамокатов, не оставит места пешеходам. Считаем необходимым местным исполнительным органам провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов, включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры, привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании, ввести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения, а МВД - завершить работу и запустить в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять торпеду нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать электрохулигана", - заключил Пономарев.