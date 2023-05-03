"Самокатчики не знают, что такое наказание за сбитого пешехода" – депутат

Как отметил мажилисмен, учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом, и доказать вину самокатчика нет возможности.
Депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев считает необходимым создать инфраструктуру для движения электросамокатов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Депутат отметил, что c наступлением теплых дней количество жалоб граждан с просьбой навести порядок в движении электросамокатов значительно возросло.
«Электросамокаты снуют в городах между пешеходами, носятся с большой скоростью, в том числе по тротуарам и пешеходным зонам. Ежемесячно в республике продаются десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходит сервис по аренде электросамокатов. У водителей самокатов пока нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию в момент управления. Нет четких требований к скоростному режиму и выполнению правил дорожного движения. Самокатчики, особенно юные, не знают, что такое наказание за сбитого пешехода. Частные самокаты не пронумерованы и вычислить их в случае побега с места происшествия архисложно. При этом очевидно, что сервис проката нового вида транспорта оказался необычайно востребованным в крупных городах», - высказался депутат.
Пономарев констатировал, что учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом, и доказать вину самокатчика нет возможности.
«О ситуации на тротуарах мы можем судить только по собственному опыту, по больничным сводкам, напоминающим фронтовые, травматичным историям, о которых пишут в социальных сетях. Хотя опросы персонала травмопунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем по 3-4 участника происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивают причину получения травмы», - отметил мажилисмен.
Депутат признает важность экологичного вида электротранспорта, который значительно снижает нагрузку на загазованность, пробки, автопарковки и вызовы такси в крупных городах.
«Полный запрет выезда электросамокатов на тротуары выдавит, в том числе, неопытных водителей на проезжую часть. Запрет движения по дорогам лишает возможности передвигаться с деловой целью. А разрешение езды по тротуарам, при лавинообразном росте электросамокатов, не оставит места пешеходам. Считаем необходимым местным исполнительным органам провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов, включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры, привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании, ввести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения, а МВД - завершить работу и запустить в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять торпеду нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать электрохулигана", - заключил Пономарев.