Признавая важность конструктивного диалога

Вопрос регулирования использования электросамокатов – тема настолько животрепещущая, что буквально разделила общество на две части: на тех, кто «за», и тех, кто «против». В недавнем Послании народу Глава государства тоже выделил данную проблему.

«Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности. На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирую­щие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять, – подчеркнул ­Касым-Жомарт ­Токаев, добавив, что вопрос безопасности должен быть приоритетным. – Жизнь каждого граж­данина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете все это – важные шаги на пути построения безопасного Казахстана».

По данным МВД РК, с начала года выявлено свыше 33 тыс. нарушений со стороны водителей электросамокатов, 15,5 тыс. транспортных средств доставлены на специальные штрафстоянки. Больше всего нарушений (75%) приходится на Алматы. Напомним, именно там подростки на самокате сбили коляску с младенцем.

«Казправда» решила выслушать все мнения в вопросе использования электро­самокатов.

По словам директора дивизиона одной из кикшеринговых компаний Виталия Мошкина, бизнес внимательно отнесся к замечаниям и рекомендациям, прозвучавшим в Послании Президента. Признавая важность конструктивного диалога, предприниматели готовы к совершенствованию сервисов и улучшению инфраструктуры.

– Мы находим в словах Президента не критику в адрес кикшеринговых сервисов, а призыв к улучшениям, к тому, чтобы всем обществом формировать культуру вождения. Для нас это показатель того, что микромобильность признана важной частью транспортной системы. Когда Глава государства лично поднимает вопрос о средствах индивидуальной мобильности, это показывает: вопрос безопасности и развития данной сферы является приоритетным, – заявил он.

В компании убеждены, что внимание на таком высоком уровне обязательно приведет к улучшениям в сфере безопас­ного использования электросамокатов и созданию качественно новой дорожной инфраструктуры. И уже сейчас здесь активно работают над усилением мер безопасности и повышением культуры использования кикшеринга.

– Совместно с Яндекс Go, Whoosh и Bolt мы выступили за принятие единых правил эксплуатации и введение ряда мер по повышению культуры использования самокатов. Имеются предложения по совершенствованию законодательства, улучшению системы идентификации лиц, совершающих нарушения, идеи по модернизации и развитию дорожной велоинфраструктуры в городах, а также по созданию единой карты безопас­ных зон вокруг социальных объектов и объектов культуры и отдыха, – добавил Виталий Мошкин.

Сейчас в их мобильном приложении указаны пешеходные зоны, где запрещена езда на самокатах. При заезде в одну из таких зон электросамокат автоматически начинает снижать скорость до полной остановки. Также запрещено ездить вдвоем и более, о чем в компании постоянно информируют пользователей через мобильное приложение, официальные страницы в соцсетях, инфо-подвесы, а также при совместных рейдах с полицией и посредством СМИ.

– В начале лета мы стали первым оператором кикшеринга, внедрившим систему штрафов на территории Казахстана, разработанную по принципу каскадного увеличения санкций за повторные нарушения. Такой подход помогает пользователям привыкать к соблюдению правил дорожного движения и условиям аренды электросамокатов. Например, в период с 13 августа по 13 сентября за езду вдвоем и более были оштрафованы 1 698 пользователей, при этом процент повторных нарушений оказался не более 1%, – рассказал Виталий Мошкин.

Тротуары – пешеходам!

Инициатор петиции «О запрете движения электросамокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта в пешеходных зонах» Константин Нагаев считает, что в настоящее время тротуары стали самым опасным местом для пешеходов, и это неприемлемо.

– Об этом я и написал в петиции, которая опубликована на официальном сайте Правительства 17 сентября. В частности, в ней отмечается, что тротуары, пешеходные зоны, скверы и парки предназначены исключительно для безопасного движения пешеходов, но сегодня они искусственно превращены в зоны повышенного риска. Хаотичное движение транспортных средств создает условия, при которых каждый выход из дома может закончиться серьезными травмами, – говорит Константин Нагаев.

По его мнению, отсутствие соответствующей инфраструктуры в городах не является оправданием для нарушения прав пешеходов, ведь безопасное передвижение – не привилегия, а базовое право человека, и его обеспечение – прямая обязанность государства.

– Статистика фиксирует значительный рост числа происшествий и травм с участием данных средств передвижения, и это только зарегистрированные случаи. Принятые поправки к ПДД являются слабыми полумерами...

Тотальный контроль соответствующих видов транспорта со стороны полиции де-факто невозможен, так как требует привлечения слишком большого количества ресурсов, тогда как наказания за нарушения минимальны и не останавливают ни нарушителей, ни шеринговые компании, – продолжает Константин Нагаев, приводя в пример международный опыт, который также описан в петиции.

К примеру, в Германии и Франции введен полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам. За нарушения предусмотрены крупные штрафы. Что касается Китая и Велико­британии, то движение таких средств допускается там только в специально отведенных зонах. В Сингапуре же подобное нарушение и вовсе влечет за собой уголовную ответственность.

В Казахстане, считает Константин Нагаев, уполномоченные органы тоже обязаны встать на защиту интересов своих граждан. В петиции, адресованной Министерству внутренних дел, он пишет: «Мы, граждане Республики Казахстан, требуем немедленных мер со стороны государства по обеспечению безопасности на улицах наших городов: ввести полный запрет на движение электро­самокатов, электробайков, велосипедов и иных средств индивидуального транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам, скверам и паркам без исключений; ужес­точить контроль со стороны полиции и обеспечить системное пресечение нарушений; установить строгую, вплоть до уголовной, ответственность для нарушителей; ввести жесткие штрафы и санкции в отношении водителей и компаний проката, допускающих использование своих средств на тротуарах. Безо­пасность граждан страны должна быть абсолютным приоритетом, а интересы отдельных лиц и частных компаний не могут быть поставлены выше жизни и здоровья людей. Тротуары должны снова стать безопасными и принадлежать только пешеходам».

Усилен контроль за передвижением

Тем временем в МВД заверяют, что контроль за передвижением электросамокатов усилен. Взята под особый надзор деятельность кикшеринговых сервисов. После недавних изменений в законодательстве, касающихся правил движения электросамокатов по проезжей части и тротуарам, полиция перешла к активным действиям. В частности, проводятся рейды и профилактические мероприятия.

Особое внимание уделяется работе с самими прокатными сервисами: регулярно проводятся совещания с руководителями кикшеринговых компаний, где обсуждаются требования закона и устраняются нарушения. После этого владельцам компаний выдают официальные предписания с конкретными сроками – в среднем около месяца. В случае игнорирования требований их ждут штрафы и административная ответственность.

Также в МВД делают ставку на профилактику. Полицейские проводят разъяс­нительную работу среди граждан, особенно среди молодежи, формируя культуру безопасного поведения на дороге. Сами кикшеринговые компании тоже подключились к этой работе, сформировав по всей стране около 40 мобильных групп, которые следят за правильной парковкой самокатов, работая в тесной связке с полицией и местными жителями.

Однако нерешенных проблем еще достаточно. Одна из них и, пожалуй, самая главная – это отсутствие инфраструктуры. Чтобы обеспечить безопас­ное движение, необходимо построить около 3 тыс. км велодорожек и оборудовать более 200 специализированных стоянок для самокатов. К слову, этот вопрос сегодня активно обсуждается совместно с органами местной власти. Кроме того, МВД уже подготовило пакет законодательных поправок, которые помогут более эффективно регулировать движение электросамокатов с учетом текущей ситуации на дорогах.