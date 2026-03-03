Самолёт Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне эскалации конфликта

Айман Аманжолова
корреспондент

Самолёт вылетел 2 марта около 20:00 и приземлился в испанской столице примерно в 01:00 ночи 3 марта

Фото: CMTV

Частный самолёт португальской футбольной суперзвезды Криштиану Роналду вылетел из Саудовской Аравии на фоне обострения военной ситуации в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как пишет Daily Mail, согласно данным сервисов отслеживания рейсов, бизнес-джет Bombardier Global Express 6500 совершил почти семичасовой перелёт из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Мадрид (Испания). Самолёт вылетел 2 марта около 20:00 и приземлился в испанской столице примерно в 01:00 ночи 3 марта.

На фоне продолжающихся боевых действий и атак беспилотников в столице Саудовской Аравии иностранные граждане массово покидают регион. Сообщается, что ряд рейсов, направлявшихся в Эр-Рияд, были развёрнуты обратно, а людям, находившимся к востоку от Египта, рекомендовали срочно покинуть территорию.

Роналду проживает в Эр-Рияде вместе с партнёршей Джорджиной Родригес и пятью детьми. Пока официальных заявлений о его местонахождении не поступало, однако перелёт в Мадрид вызвал широкий резонанс в СМИ.

28 февраля форвард принял участие в матче 24-го тура саудовской премьер-лиги, в котором его клуб "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху" со счётом 3:1. В той встрече Роналду не реализовал пенальти на 11-й минуте, а на 81-й был заменён из-за проблем с правой ногой, что вызвало обеспокоенность у болельщиков.

Португалец выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне 41-летний нападающий провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал четыре результативные передачи.

В 2024 году Роналду продал свой прежний Gulfstream G200, приобретённый в 2015-м за 16 миллионов фунтов стерлингов, и инвестировал в новый Bombardier Global Express 6500 стоимостью 61 миллион фунтов.

На фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке вылет самолёта футболиста породил множество версий — от временной эвакуации семьи до плановой поездки в Европу.

