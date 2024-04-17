Самолеты и вертолеты Нацгвардии участвуют в противопаводковых мероприятиях на западе и севере страны

Как известно, глава государства сегодня прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Она началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Президенту было доложено, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска. Режим ЧС объявлен в шести районах Северо-Казахстанскую области

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

«Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача», – заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В рамках реализации поручения президента Казахстана и борьбы со стихийным бедствием министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов дал распоряжение сотрудникам полиции и военнослужащим Национальной гвардии приложить все усилия для их исполнения.

Для предотвращения ещё больших последствий от наводнения гвардейцы совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, заготавливают и укладывают мешкотары с инертными материалами, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Кроме того, авиация войск правопорядка принимает активное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия. Так, два самолета Y-8 Национальной гвардии РК совершают рейсы из городов с юга страны с гуманитарным грузом для жителей Западного Казахстана. Здесь же и дополнительно в Костанайской области продолжаются облеты на пяти вертолетах Ми-171Е и Ми-8, в каждом из регионов радиус облета составляет 300 километров.

Продолжается привлечение гвардейцев из числа дополнительно прибывших на помощь из других регионов страны. Так, в городе Уральск к 260 военнослужащим местного гвардейского полка, прибыл на помощь личный состав Шымкентской оперативной бригады в количестве 300 человек и 200 воинов из Кызылорды. Прибывшие гвардейцы помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар. Уральские же военнослужащие, кроме того, что также помогают горожанам, ещё и несут патрульно-постовую службу.

В Атырауской области, гвардейцы воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах города Кульсары, а также часть личного состава была привлечена к разгрузке гуманитарного груза и берегоукрепительных работ. Им помогает подкрепление в виде 500 гвардейцев из воинской части 5451, дислоцирующейся в городе Караганда.

Отметим, что стражи правопорядка привлечены с первых дней противопаводковых мероприятий в стране – в круглосуточном режиме находятся сотни военнослужащих, а в общем уже задействовано свыше 3 тысяч. С самого начала паводков задействовано 125 единиц автомобильной техники. Эвакуировано 1666 человек, заготовлено и уложено 561,5 тысячмешкотар с инертными материалами, а также доставлено 113 тонн гуманитарной помощи.