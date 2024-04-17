Самолеты и вертолеты Нацгвардии участвуют в противопаводковых мероприятиях на западе и севере страны

Статьи
85
Айман Аманжолова
[email protected]

Как известно, глава государства сегодня прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Она началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища. Президенту было доложено, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска. Режим ЧС объявлен в шести районах Северо-Казахстанскую области 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

«Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача», – заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В рамках реализации поручения президента Казахстана и борьбы со стихийным бедствием министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов дал распоряжение сотрудникам полиции и военнослужащим Национальной гвардии приложить все усилия для их исполнения.

Для предотвращения ещё больших последствий от наводнения гвардейцы совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, заготавливают и укладывают мешкотары с инертными материалами, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Кроме того, авиация войск правопорядка принимает активное участие в помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия. Так, два самолета Y-8 Национальной гвардии РК совершают рейсы из городов с юга страны с гуманитарным грузом для жителей Западного Казахстана. Здесь же и дополнительно в Костанайской области продолжаются облеты на пяти вертолетах Ми-171Е и Ми-8, в каждом из регионов радиус облета составляет 300 километров.

Продолжается привлечение гвардейцев из числа дополнительно прибывших на помощь из других регионов страны. Так, в городе Уральск к 260 военнослужащим местного гвардейского полка, прибыл на помощь личный состав Шымкентской оперативной бригады в количестве 300 человек и 200 воинов из Кызылорды. Прибывшие гвардейцы помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар. Уральские же военнослужащие, кроме того, что также помогают горожанам, ещё и несут патрульно-постовую службу.

В Атырауской области, гвардейцы воинской части 5546 (г. Атырау) в количестве более 120 человек совместно с сотрудниками полиции несут службу по недопущению мародёрства на улицах города Кульсары, а также часть личного состава была привлечена к разгрузке гуманитарного груза и берегоукрепительных работ. Им помогает подкрепление в виде 500 гвардейцев из воинской части 5451, дислоцирующейся в городе Караганда.

Отметим, что стражи правопорядка привлечены с первых дней противопаводковых мероприятий в стране – в круглосуточном режиме находятся сотни военнослужащих, а в общем уже задействовано свыше 3 тысяч. С самого начала паводков задействовано 125 единиц автомобильной техники. Эвакуировано 1666 человек, заготовлено и уложено 561,5 тысячмешкотар с инертными материалами, а также доставлено 113 тонн гуманитарной помощи.

#казахстан #спасение #Нацгвардия #наводнение #потоп

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Врываясь за пределы реальности...
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Субботник прошел на территории некрополя «Кошкар ата» в Ман…
«Вершины сходятся…»
Аким Кызылординской области встретился с послом США
Олимпийский норматив и новый рекорд страны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]