Китай добился значительного прорыва в технологиях для сектора чистой энергии благодаря запуску самой мощной в мире плавучей ветряной турбины с прямым приводом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

17-мегаваттная турбина, разработанная совместно государственными предприятиями China Huaneng Group /CHG/ и Dongfang Electric Corporation, официально сошла с конвейера в четверг в приморском городе Фуцин /пров. Фуцзянь, Восточный Китай/, подтвердила CHG информагентству Синьхуа в субботу.

Ее один энергоблок может вырабатывать 68 млн кВт-ч экологически чистой электроэнергии в год, которой будет достаточно для снабжения электричеством примерно 40 тыс. домохозяйств.

По данным CHG, демонстрационные испытания ветротурбины состоятся в акватории около города Янцзян в провинции Гуандун на юге Китая.

Гигантская машина, обладающая эксплуатационной доступностью более 99 проц., имеет рекордный диаметр ротора 262 метра, а зона захвата лопастей во время вращения составляет около 53 тыс. кв. метров, что эквивалентно 7,5 стандартным футбольным полям. При этом высота центральной ступицы 152 метра сопоставима с 50-этажным жилым зданием.

Данная ветротурбина может выдерживать экстремальные морские условия, в том числе волны более 24 метров и тайфуны силой в 17 баллов. Уникальная технология стабилизации позволяет непрерывно вырабатывать электроэнергию даже при наклоне плавающей платформы под крайними углами.

Лю Синь, директор отдела оффшорной ветроэнергетики Китайского исследовательского института технологий альтернативных источников энергии Хуанэн, подчеркнул адаптивность турбины, отметив, что ее интегрированная интеллектуальная система зондирования обеспечивает целостный контроль стабильности для безопасной и эффективной работы в условиях сложности и изменчивости глубоководной морской среды.

Команда исследователей совершила технологический прорыв в технологии моделирования сцепления ветроэнергетических систем плавучей установки и технологии испытаний моделей высокой точности.

Примечательно, что все основные компоненты, включая лопасти, генераторы и трансформаторы, производятся в Китае, причем в конструкцию впервые были включены подшипники основного вала большого диаметра китайского производства.

Этот технологический прорыв открывает двери для использования колоссальных ветровых ресурсов в глубоководных районах Китая. По данным НИИ энергоносителей при Государственном комитете по делам развития и реформ КНР, глубина прибрежных вод в Китае составляет от 5 до 50 метров, где стране обеспечивается около 500 ГВт электроэнергии в рамках технологического освоения ветроэнергетических ресурсов, в то время как подобные ресурсы на глубоководном шельфе примерно в 3-4 раза больше.

Данные Всемирного совета по энергии ветра /GWEC/ подчеркивают глобальное значение этих ресурсов, показывая, что более 80 проц. мировых ветровых ресурсов на море расположены в акваториях глубиной более 60 метров.

Плавучие ветроэнергетические технологии и решения будут способствовать дальнейшему раскрытию потенциала глубоководной морской ветроэнергетики в будущем, показали данные GWEC.

Согласно сообщению GWEC, по состоянию на конец 2024 года глобальная установленная мощность плавучих ветроэнергетических установок, по оценкам, достигла 278 МВт, а Норвегия, Великобритания, Китай и Франция возглавляют четыре крупнейших рынка в этой области.