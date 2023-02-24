Сандугаш Ерсеитова возглавила аппарат Министерства юстиции РК

Ранее занимавший этот пост Бахыт Абишев освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Приказом министра юстиции РК Ерсеитова Сандугаш Абдразаковна назначена на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.
Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобожден от должности согласно поданному заявлению.
Сандугаш Ерсеитова родилась в 1977 году в Акмолинской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Академию госуправления.
Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-машинисткой в Управлении сельского хозяйства Кургалжинского района.
В 1999 году работала судебным исполнителем Алматинского районного суда Управления юстиции, г. Астана.
1999-2001 гг. — судебный исполнитель Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК.
2001-2002 гг. — и.о. судебного исполнителя; судебный исполнитель Администратора судов г. Астаны.
В 2002-2007 гг. — главный специалист; начальник отдела Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
В 2007-2008 гг. работала начальником управления гражданского, социально-экономического и финансового законодательства Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
2008-2016 гг. — заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
С сентября 2016 по настоящее время являлась директором Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.