Сандугаш Ерсеитова возглавила аппарат Министерства юстиции РК

Кадровые назначения, Правительство
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Ранее занимавший этот пост Бахыт Абишев освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Приказом министра юстиции РК Ерсеитова Сандугаш Абдразаковна назначена на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ранее занимавший этот пост Абишев Бахыт Шалхарович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Сандугаш Ерсеитова родилась в 1977 году в Акмолинской области. Окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Академию госуправления.

Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-машинисткой в Управлении сельского хозяйства Кургалжинского района.

В 1999 году работала судебным исполнителем Алматинского районного суда Управления юстиции, г. Астана.

1999-2001 гг. — судебный исполнитель Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК.

2001-2002 гг. — и.о. судебного исполнителя; судебный исполнитель Администратора судов г. Астаны.

В 2002-2007 гг. — главный специалист; начальник отдела Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2007-2008 гг. работала начальником управления гражданского, социально-экономического и финансового законодательства Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2008-2016 гг. — заместитель директора Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С сентября 2016 по настоящее время являлась директором Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

 

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