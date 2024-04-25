Аида Балаева прокомментировала ситуацию с журналистами Маричевой и Ниязовым

Министр культуры и информации на своей странице в Facebook опровергла слова Асхата Ниязова и главреда Telegram-канала ProTenge Джамили Маричевой о том, что ведомство подало в суд на журналистов за пост в поддержку «Радио Азаттык»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Уважаемые коллеги!

В последние дни некоторые из Вас обращаются с вопросами по поводу ситуации касательно главного редактора телеграмм-канала ProTenge Джамили Маричевой и Асхата Ниязова.

По этому поводу могу сказать следующее.

Министерством культуры и информации в пределах своей компетенции при мониторинге медиапространства выявлен факт распространения информации на телеграмм-канале ProTenge (и перепост ее А.Ниязовым), которая позже была опровергнута государственными органами.

Данный материал наряду с другими материалами с информацией, подпадающей под признаки недостоверной, были направлены для оценки и реагирования в органы внутренних дел.

Дальнейшая правовая оценка и принятие соответствующих соразмерных мер по фактам, связанным с распространением ложной информации, является компетенцией органов внутренних дел. На текущий момент материалы дела переданы в административный суд.

Министерство культуры и информации не вправе давать оценку правомерности и оправданности действий сотрудников полиции.

Некорректно сообщать о том, что это «иски, поданные МКИ» - такие утверждения не соответствуют действительности.

В целом, Министерство всегда придерживается позиции недопущения нарушения или ущемления прав СМИ и готово защищать журналистов, если они сами не нарушают законодательство Республики Казахстан.

Призываю СМИ и граждан не распространять недостоверную и непроверенную информацию».