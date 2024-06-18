SANTO выпускает кардиопрепараты для лечения пациентов

В Шымкенте прошла научная конференция, посвященная обсуждению лечения артериальной гипертонии, а также вопросам применения первой фиксированной комбинации антигипертензивного лекарственного средства отечественного производства, организованная SANTO. Ее участники – ученые, практикующие врачи-кардиологи, а также врачи общей практики и производственники – обсудили достижения и перспективы кардиологической службы в Казахстане, Национальную стратегию обеспечения доступа к высококачественным отечественным препаратам, современные стратегии контроля артериальной гипертензии, включая перспективы применения комбинированного препарата периндоприла и индапамида.

Новым словом в поддержке кардиологических больных стало производство комбинаций фиксированных доз, то есть таблеток, которые включают два активных ингредиента, объединенных в одну лекарственную форму.

Применение комбинированных препаратов в лечении артериальной гипертензии существенно облегчает жизнь людей, болезни которых носят хронический характер. Принимать таблетки им приходится годами, а то и на протяжении всей жизни. Порой речь идет не об одном препарате, а о нескольких. И если молодым легко разобраться с тем, что и когда принимать, то людям пожилого возраста делать это намного сложнее.

– Для компании выпуск кардио­логических препаратов является одним из важнейших направлений, – утверждает генеральный директор компании SANTO Адам Алексеюк. – Выпускаемые нами кардиологические препараты являются базовыми, то есть необходимыми для лечения распространенных и социально значимых сердечно-сосудистых заболеваний, например артериальной гипертензии, но в то же время пациентам нужны современные препараты. Будущее кардиологии – это комбинации. И я рад, что сегодня на конференции обсуждался выпус­каемый первым в условиях Казахстана лекарственный препарат кардиологической фиксированной комбинации.

Это очень удобно для пациента, ведь в массе своей это люди в возрасте. Кроме проблем с сердечно-сосудистой системой у них зачас­тую диагностируется несколько сопутствующих заболеваний, и им тяжело пить большое количество разных таблеток. Именно в помощь таким пациентам разработаны фиксированные комбинации.

– Мы заботимся о казахстанцах и также выпускаем комбинированные препараты. Первый выпус­каемый в Казахстане продукт – с применением комбинации периндоприла и индапамида, – говорит Адам Алексеюк. – Для меня самое важное, чтобы в будущем в условиях Казахстана появился также продукт с тройной комбинацией, который будет востребованным в кардиологии.

Важное значение имеет то, что производятся эти препараты на казахстанском заводе. А через два-три года SANTO внедрит и другие комбинации, необходимые для лечения кардиологических заболеваний.

На вопрос о том, какой вклад вносит компания в развитие сферы кардиологии, руководитель компании отвечает, что SANTO является производителем и владеет информацией о продукте. Врачам тоже необходимы эти знания о безопасности, дозировке, научных рекомендациях. И поэтому они организовывают встречи, проводят обучающие семинары и конференции, на которых совместно с экспертами дают фармацевтические знания.

Стоит отметить, что препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы составляют порядка 25,7% в портфеле компании. Но это не статичный показатель, он меняется, поскольку потребность в препаратах высокая и сфера кардиологии имеет для них большое значение.

Сейчас линейка лекарственных препаратов, производимых на заводе, превышает 240 по 12 терапевтическим направлениям. И это не предел. Компания ставит задачу непрерывного развития, и упор при этом будет сделан на два ключевых аспекта – современность продуктов и увеличение их качества.

– Наш завод в Шымкенте является сегодня динамично развивающимся и современным не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Это подтверж­дается сертификацией GMP и нашим намерением получить в скором времени GMP-сертификат Европейского союза, – продолжает он.

Все продукты, которые производятся на заводе, генерические. Они разработаны в научно-исследовательском центре компании.

Мы спросили о том, насколько важно, чтобы в стране производились свои кардиопрепараты? На что представитель компании сообщил, что спрос на лекарства для лечения хронических заболеваний с каждым годом только увеличивается. Это связано с рос­том продолжительности жизни людей, а вместе с этим увеличением числа нуждающихся в кардиологической поддержке.

Большинство проблем, связанных с болезнями сердца, решаемо. Ковид показал, насколько важна доступность кардиопрепаратов. Их принимают регулярно, годами. И переоценить значение того, что в Казахстане есть свое производство по их выпуску, невозможно. Это позволяет производителям быть более гибкими и выстраивать партнерство с системой здравоохранения.

Если исходить из стратегии развития фарминдустрии, то Президент Казахстана поставил очень четкую задачу: обеспечить лекарственную безопасность. Она сводится к тому, чтобы 50% всех жизненно важных лекарственных препаратов производилось в Казахстане.

– И в этом смысле наличие производства того или иного препарата увеличивает гибкость и шансы на то, что его вовремя доставят в регион, который в нем нуждается. Кстати, ситуация с паводками это еще раз подтвердила, – рассуждает Адам Алексеюк. – Я согласен с Президентом Казахстана, что локализация местного производства – ключевой момент для безопас­ности страны. Речь о реальном производстве, а не о переупаковке зарубежного продукта, потому что такой подход не обеспечит устойчивое развитие фармацевтической отрасли и не гарантирует регулярный и бесперебойный доступ к медикаментам для населения.

По его словам, установка руководства страны мотивирует производителей вкладываться в науку, заниматься разработкой новых препаратов. К примеру, научная лаборатория компании готовится к выпуску на заводе гормонов. На подходе новые продукты для диабетологии.

– Для меня развитие компании, внедрение в производство новых лекарственных препаратов – ключевой вопрос. То, что мы имеем сегодня, этого мало, – посетовал он. – Надо обязательно смотреть на перспективу. Так что большую часть своего времени я уделяю разработке перспективы развития, пытаюсь обозначить, где будет наша компания через 5 или 10 лет. Что касается кардиологического направления, то, однозначно, будем двигаться вперед по пути разработки необходимых комбинаций. Но это не все. Мы очень много инвестируем в развитие, и в этом плане компанию и наших потребителей, партнеров ждут новинки. К примеру, сейчас работаем над новыми лекарственными препаратами, выпуск которых намечен на 2026 год.

По словам собеседника, он мечтает наладить в Шымкенте выпуск препаратов для онкологических пациентов. Диагностика раковых опухолей совершенствуется, и лечение является эффективным методом для полного выздоровления или продления жизни. А это значит, что подобные лекарства должны стать доступными. По словам директора, это одно из стратегических направлений развития компании. Оно обеспечит доступ на рынок современных препаратов и качество, подтвержденное международным сертификатом.

– SANTO делает ставку на экс­порт своей продукции, ведь сегодня наше производство не отличить от подобных предприятий в Америке, Польше, Германии или любой другой стране Европы, – уточняет он. – Планируем также увеличить экспорт продуктов компании SANTO в другие страны. Однозначно, сертификация по стандарту GMP Европейского союза нашего завода увеличит наши экспортные возможности.

В завершение Адам Алексеюк рассказал о том, как во время разгула водной стихии компания SANTO участвовала в благих делах. По его словам, первое, что они сделали, – предложили свою помощь. В разные регионы был отправлен гуманитарный груз на сумму 70 млн тенге. Была запрошена потребность каждой области в лекарствах, чтобы отправить то, в чем реально нуждаются люди.

– Мы работаем над тем, чтобы их получили те, кто вынужден был бросить свой дом, оставшись без лекарств. Среди них много хронических больных, которым прописан прием определенных препаратов на регулярной основе. И это тоже огромный пласт работы, в которой не должно быть сбоя. Люди не могут оставаться без лекарств, и наша задача – их вовремя предоставить, – заключил Адам Алексеюк.