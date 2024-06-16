Сбежавший с оружием солдат осужден на 5 лет в Актюбинском гарнизоне

Армия
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После побега дезертир совершил разбойное нападение и угнал автомобиль, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Минобороны РК

В военном суде Актюбинского гарнизона оглашен приговор в отношении рядового Молдавского, обвиняемого в совершении дезертирства с вверенным ему оружием, разбоя и угона автотранспорта, сообщает «Ақ Жайық» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что подсудимый, не выдержав тягот воинской службы, совершил дезертирство с вверенным ему оружием.

«Во время самовольного оставления части, увидев автомашину под управлением «А»., угрожая вверенным ему оружием, потребовал ехать по указанному ему направлению. После прибытия к месту назначения, завладев верхней одеждой последнего, скрылся с места совершения преступления», - говорится в сообщении.

Примерно в 13 часов этого же дня рядовой был задержан сотрудниками военной полиции.

Вина доказана признательным показанием самого осужденного, который в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, также протоколами следственных действий и показаниями потерпевших и свидетелей.

Приговором суда солдат признан виновным по трем статьям УК РК, он осужден на пять лет лишения свободы. Также с осужденного взысканы процессуальные издержки и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

#суд #армия #дезертир #Актюбинский гарнизон

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