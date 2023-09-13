Сбежавшую из больницы мошенницу разыскивают в Шымкенте

Полиция Шымкента обратилась к казахстанцам в связи с розыском сбежавшей мошенницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

40-летняя жительница Шымкента Феруза Корчиева обманула казахстанцев на 12,7 млн тенге. Пообещав освободить имущество знакомого от залога, она взяла у него крупную сумму денег, а после перестала выходить на связь.

На женщину завели уголовное дело по части 4 статьи «Мошенничество».

Ранее из-за проблем со здоровьем ее доставили на карете скорой помощи в больницу, но горожанка сбежала из медучреждения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ф. Корчиевой, просят сообщить по телефонам: 102, 8 (7252) 33-98-42, 8-702-757-79-57, 97-60-09.