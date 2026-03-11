Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

© Mohamed Farag/ Getty Images

Сборная Ирана по футболу не примет участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом в эфире телеканала TV2 заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Учитывая то, что их правительство [США] убило нашего верховного лидера, в текущих условиях мы не будем участвовать в чемпионате мира", - сказал Доньямали.

Сборная Ирана все три матча группового этапа должна была провести в США. Иранская команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.