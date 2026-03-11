Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу - 2026

Футбол,В мире
68
Айман Аманжолова
корреспондент

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

© Mohamed Farag/ Getty Images

Сборная Ирана по футболу не примет участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом в эфире телеканала TV2 заявил министр спорта Ирана Ахмад Доньямали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Учитывая то, что их правительство [США] убило нашего верховного лидера, в текущих условиях мы не будем участвовать в чемпионате мира", - сказал Доньямали.

Сборная Ирана все три матча группового этапа должна была провести в США. Иранская команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

#чемпионат #футбол #Иран #сборная

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Простая арифметика
Воплотят инфраструктурную программу
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
«Время тюльпанов»
Золотой пируэт в Альпах
Триумф в Линце
Бег от истории или от себя?
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области
Дубль от Милада Карими
Нить поколений
Покупка в Интернете – кот в мешке
Мир перемен и судьба цивилизации
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Куда Казахстан экспортирует бобовые
ВОЗ предупредила о рисках «черного дождя» в Иране
Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]