Сборная Монголии по кокпару завершила подготовительный сбор перед ВИК в Астане

Национальная сборная Монголии по кокпару успешно завершила учебно-тренировочные сборы на родине.Они проходили в живописном месте Саксай Уужим, Баян-Улгий, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, на протяжении недели 19 спортсменов, представляющие национальную команду, упорно тренировались, оттачивая мастерство и разрабатывая новые тактические приемы для участия в предстоящих международных соревнованиях.

Особое внимание уделялось улучшению навыков командной игры, выработке эффективных стратегий и укреплению физической выносливости спортсменов.

«Наша команда усердно трудилась, чтобы добиться успеха на предстоящих играх. Мы уверены в своих силах и намерены продемонстрировать весь потенциал монгольского кокпара. Наши спортсмены настроены решительно и готовы бороться за победу», – отметил президент Федерации «Кокпар» Ром Ауесхан.

На 5-х Всемирных играх Кочевников соревнования по кокпару пройдут с 9 по 12 сентября на ипподроме «Казанат». В них примут участие команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Монголии, Венгрии, Китая, США и России.

Стоит отметить, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября.

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников. На соревнованиях в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.