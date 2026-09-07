Поздравляем казахских братьев с победой: пресс-секретарь Президента Кыргызстана об итогах ВИК

Говоря о дискуссии вокруг итогового медального зачета, Аскат Алагозов подчеркнул, что речь шла лишь о техническом вопросе подсчета наград

Фото: Facebook.com/askat.alagozov

Комментируя итоги VI Всемирных игр кочевников, Аскат Алагозов отметил, что главным результатом соревнований стала атмосфера взаимного уважения между участниками и болельщиками, сообщает Kazpravda.kz

«VI Всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне и завершились как большой спортивный праздник. Особенно зрелищными стали соревнования по кок-бору и жер-улаку, где кыргызская и казахская команды продемонстрировали отличную игру и в очередной раз доказали, что спортивное соперничество остается исключительно на поле состязаний. Не возникло никаких разногласий и среди болельщиков. За это выражаем особую благодарность спортсменам и болельщикам двух народов. Единственное техническое расхождение в командном зачете возникло при подсчете медалей. Сегодня организационный комитет принял решение по отдельности учесть медали каждого из трех спортсменов Казахстана. Таким образом, в общем командном зачете первое место занял Казахстан. Поздравляем казахских братьев с победой!», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Кыргызстана.

По словам Аската Алагозова, спортивное соперничество оставалось исключительно в рамках соревнований. Кыргызстанские спортсмены также достойно проявили себя на этих Играх, продемонстрировав свои силу и мастерство.

«Медальный зачет — лишь одна из составляющих спорта. Главная же победа этих Игр заключается в том, что нам удалось провести соревнования в духе взаимного уважения и честного соперничества, еще раз продемонстрировав единство и сплоченность братских народов», — заключил спикер.

Ранее сборная Казахстана пополнила медальную копилку на VI Всемирных играх кочевников. По итогам шестого соревновательного дня количество золотых наград национальной команды достигло 32.