Счастливы ли казахстанские семьи, рассказала Аида Балаева

Глава Минкульта Аида Балаева выступила в Сенате в качестве председателя Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, передает Kazpravda.kz

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Он озвучила данные по качеству жизни казахстнских семей, рассказала о проделанных шагах для поддержки института семьи и сформулировала выводы комиссии.

Министр подчеркнула, что на особом контроле нацкомиссии находятся вопросы, влияющие на демографическое развитие государства: снижение материнской и младенческой смертности, сохранение репродуктивного здоровья, поддержка семей, профилактика разводов.

Насколько счастливы казахстанские семьи

Согласно данным Нацдоклада «Казахстанские семьи», 95,4% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье.

По данным бюро нацстатистики, которые привела министр, в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество зарегистрированных браков сократилось на 5,9%, а разводов – на 5,3%.

Основными причинами разводов являются алкоголизм, наркомания кого-то из супругов – 61,7%, насилие в семье – 51,1%, измена – 47%, лудомания – 38,4%.

По результатам проведенных исследований, для 20% казахстанцев весомым основанием для развода является и невозможность иметь детей, с этим сталкивается каждая шестая семья.

По данным соцопроса, основными ценностями воспитания детей в казахстанских семьях, являются трудолюбие (33,8%), самоуважение (31,8%), честность (31,7%), уважение к старшим (25,3%), уважение к окружающим (16,6%).

Что сделано в стране для поддержки института семьи

Как отметила Аида Балаева, 2022 году обновлена концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, она содержит такие показатели, как снижение фактов домашнего насилия в отношении женщин и удельный вес брака и развода.

– Во регионах открыты центры поддержки семьи, они оказывают консультационную, правовую и психологическую помощь. Для родителей, имеющих ребенка до 3 лет, предусмотрена возможность организации неполного рабочего дня. С января 2020 года пособия многодетным семьям введены в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье, ­– рассказала докладчик, добавив, что эти и другие меры способствуют самостоятельному развитию семьи и повышению возможностей выхода из сложных жизненных ситуаций.

Члены комиссии на базе Национального университета совместно с зарубежными научными центрами рассматривают вопрос об организации магистратуры по специальности «Демография».

За последние полтора года Национальная комиссия предприняла ряд важных шагов, проведя две широкоформатные конференции по демографическому развитию с участием лучших отечественных и зарубежных ученых из 15 стран.

Аида Балаева напомнила о консорциуме научно-исследовательских организаций по вопросам семейной, гендерной и демографической политики, который планирует выработать ряд предложений по совершенствованию госполитики в области демографического развития.

К каким выводам пришла Нацкомиссия

По словам министра, задачей демографической политики государства является минимизация поляризации развития процессов населения.

– Важно создать благоприятные условия для выравнивания "демографических качелей". В этой связи при утверждении бюджетов регионов необходимо учитывать демографическую составляющую региона. Также в зависимости от специфики региона возможно целевое финансирование демографических программ, – предложила она.

Сейчас самое время сделать выводы о перспективах демографического развития. Для этого необходимо определить уполномоченный орган по вопросам демографического развития.

Он убеждена, что пора подготовить индивидуальную программу устойчивого демографического развития Казахстана. На взгляд спикера, сегодня демографическое развитие страны не полностью отражено в правовых документах.

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