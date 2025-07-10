Год назад в календаре профессиональных праздников Казахстана появился День ветеринарного работника

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решение о его учреждении стало свидетельством признания государством и обществом вклада и значимости труда всех специалистов ветеринарной сферы республики.

В ходе состоявшегося на днях заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов в очередной раз обозначил важность задач, которые надлежит решать в сфере отечественной ветеринарии. Ведь ее состояние во многом определяет развитие животноводческой отрасли, ко торая вместе с растениеводством обеспечивает продовольственную безопасность Казахстана.

Внутренний валовой продукт отрасли в ми нувшем году составил 1,2 млрд тенге, и этот показатель неуклонно растет, как и поголовье всех видов скота. Вопросы, касающиеся работы ветеринарных служб, имеют первоочередное значение еще и по тому, что помимо обеспечения эпизоотической безопасности и безопасности продукции животного происхождения зооветспециалисты вносят неоценимый вклад в сохранение общественного здоровья.