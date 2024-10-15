Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается сегодня

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

По данным ВОЗ, на долю этого заболевания приходится 21% установленных диагнозов злокачественных образований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав сообщает, что рак молочной железы сегодня один из самых распространенных видов онкологических заболеваний не только в Казахстане, но и во всем мире. Согласно мировой статистике, им болеет каждая восьмая женщина на планете.

Для повышения осведомленности женщин об этом грозном заболевании ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы.  

«В Казахстане только в 2023 году диагностировано свыше 5,5 тысячи новых случаев рака молочной железы. Летальных исходов от этой болезни за год составило более 1 тысячи случаев. Вместе с тем, при своевременной диагностике рака молочной железы на ранней стадии полное излечивание женщин достигает 95%»,- говорится в сообщении министерства. 

С целью профилактики и ранней диагностики этого заболевания, каждая женщина в возрасте от 40 до 70 лет должна проходить маммологический скрининг на рак молочной железы 1 раз в 2 года.

Бесплатный онкоскрининг в рамках ОСМС вы можете пройти в поликлиниках по месту прикрепления.

#здоровье #женщины #рак молочной железы

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