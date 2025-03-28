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В Ташкенте состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Республики Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе переговоров, которые прошли под председательством Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктора Махмудова с участием руководителей правоохранительных, специальных и других государственных органов, были рассмотрены актуальные задачи обеспечения безопасности.

Стороны обсудили активизацию взаимодействия в сфере профилактики и противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, укрепление сотрудничества в области обеспечения правопорядка, в том числе по направлению борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступления.

В повестку консультаций также были включены вопросы практического взаимодействия в военной и военно-технической сферах, расширения сотрудничества в области предотвращения возникновения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе на приграничных территориях.

Двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе.