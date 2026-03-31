Канадская певица Селин Дион объявила о возвращении на сцену — спустя четыре года после того, как у нее диагностировали неизлечимое заболевание, повлиявшее на ее голос и способность ходить, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС.

Певица, известная благодаря таким хитам, как My Heart Will Go On и Because You Loved Me, даст 10 концертов на стадионе в Париже вместимостью 40 тысяч человек в сентябре и октябре.

Объявление было сделано в день ее 58-летия. В сообщении на своей странице в соцсети Instagram Дион назвала свое возвращение «лучшим подарком в моей жизни».

«Я так готова к этому, — сказала она поклонникам. — Я чувствую себя хорошо, я сильна, я взволнована, и конечно, немного нервничаю».

Говоря о своем состоянии здоровья, Дион отметила:

«У меня все хорошо, я справляюсь с болезнью, чувствую себя хорошо. Я снова пою и даже немного танцую. Но я должна сказать вам кое-что очень важное: за последние годы каждый день я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь. Я благодарна всем вам. Не могу дождаться, когда снова вас увижу».

Дион, одна из самых продаваемых исполнительниц всех времен, не выступала с живыми концертами со времен шоу в Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошедшего 8 марта 2020 года.

Для возвращения на сцену даты концертов распределены с интервалами в несколько дней — предположительно, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на здоровье.

Продажа билетов начнется 7 апреля. Ожидается огромный спрос, однако поклонники могут зарегистрировать интерес на ее официальном сайте со вторника, 31 марта.