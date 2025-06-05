Сельские школьники вошли в число призеров на республиканском турнире по инженерии

Образование
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В столице прошел республиканский инженерный турнир KAZROCKETS Aerospace Tournament 2025, собравший юных новаторов со всей страны, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: STEM Academia

Особое внимание на себя обратили участники из сельских школ Западно-Казахстанской и Мангистауской областей — впервые в истории турнира они вышли на столь высокий уровень и сразу же попали в число призеров.

Соревнования объединили школьников в возрасте от 14 до 21 года, соревновавшихся в проектировании и запуске ракет и дронов. Общий призовой фонд турнира составил 2 миллиона тенге, а победители получили гранты на обучение в Университете имени Гумарбека Даукеева (АЭЖБИ).

Благодаря поддержке фондов и одной из компаний, учащиеся из Казталовского, Жанакалинского и Таскалинского районов ЗКО и Мунайлинского района Мангистауской области получили доступ к современному лабораторному оборудованию, что позволило им достойно подготовиться к участию.

Результаты сельских команд:
•    Казталовский район — 2-е место в категории S3A
•    Жанакалинский район — 3-е место

Перед турниром участники прошли интенсивную подготовку в Астане с тренером, оборудование и тренировочной площадкой. Поддержка позволила школьникам не только достойно представить свои инженерные проекты, но и уверенно защитить их перед жюри.

Организаторы отмечают, что турнир стал настоящим прорывом для региональных школ, доказав, что при наличии ресурсов и системной подготовки сельские школьники способны успешно конкурировать на республиканском уровне.

#Образование #школьники

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