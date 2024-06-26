Семь крупных компаний Китая заинтересованы в инвестициях в Казахстан

Международное сотрудничество, Инвестиции
131
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-премьер Серик Жумангарин встретился в Урумчи (КНР) с руководителями семи крупнейших компаний Китая, начинающих проекты в Казахстане и заинтересованных в поиске казахстанских партнеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В Алматинской области CITIC Construction с партнерами планирует строительство завода по глубокой переработке зерна с мощностью производства на первом этапе – 300 тыс. тонн, на втором – 600 тыс. тонн. Продукция – мальтозный, фруктозный сиропы, кристаллическая фруктоза и другие продукты высокого передела из пшеницы.

По словам руководителя компании, сахаросодержащая продукция – это первый этап, на втором будут выпускаться продукты более глубокого передела. Строительство завода CITIC Construction планирует начать в 2025 году.

Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation обеспечивает порядка 70% площадей СУАР водосберегающими технологиями. Компания готова поделиться с Казахстаном технологиями капельного орошения, благодаря которым можно использовать меньше удобрений и воды и получать больше урожая. 

Серик Жумангарин предложил наладить в Казахстане производство дождевальных машин и систем капельного орошения, подчеркнув, что такие проекты могут быть поддержаны со стороны государства и будет обеспечен рынок сбыта.  

Крупнейшая в СУАР компания по переработке сахарной свеклы COFCO Sugar Holding внедрила передовые технологии по производству «полусухого сахара». Работает по двум направлениям: производство сахарной продукции и переработка томатов. В Казахстане внедрила линию переработки томатов, но сейчас планирует расширить производство и по части сахара.

Жумангарин поручил вице-министру сельского хозяйства проработать с компанией возможность создания в Казахстане производства томатной пасты и ознакомить с деятельностью казахстанских сахарных заводов.

Вице-премьер также провел переговоры с представителями Debont Agriculture Machinery, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, нефтехимической Jinymeng, Китайской Национальной химико-инжиниринговой корпорацией CNCEC и Baosheng International Co., специализирующейся на переработке строительного и бытового мусора.

В этот же день вице-премьер посетил специальную экономическую зону «Тоутунхэ», благодаря которой развивались промышленность и технологии СУАР. 

#переговоры #Китай #компании #инвестиции

Популярное

Все
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Разбитые дороги мешают развитию
Эффективный институт обратной связи
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Равные возможности для всех
Руководитель, или Размышления о человеке, память о котором навсегда в наших сердцах
Сербия установила антирекорд на Евро - 2024
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

СУАР предлагает Казахстану сотрудничество с компаниями Гонк…
Народные артисты Туркменистана выступили в Астане
Токаев принял главу МИД Мальты
Токаев поздравил президента Словении с Национальным днем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]