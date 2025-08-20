На один день зеленая территория превратилась в зону большого и занимательного квеста. Пройдя через него, можно было узнать много нового и интерес­­­ного о том, как устроен мир. Организаторами праздника на свежем воздухе стали фонд ITeachMe и администрация ботсада, поддерж­ку оказали бизнес-сообщество и НПО.

Площадки фестиваля, а всего их было разбито около десятка, различались не только по тематике. Они обеспечивали разную степень интерактивности, поэтому гости в одном случае могли произвести на свет собственный хендмейд, в другом – лишь наблюдать за волшебными свойствами материалов и безграничными возможностями новых технологий. Но и те и другие имели успех и у маленьких посетителей, и у их родителей. К примеру, пока малышня с удовольствием занималась на мастер-классах по оригами и рисованию яблони Сиверса, играла в крафтовые настольные игры и строила домики и поилки для насекомых, их старшие родственники могли заглянуть на стенды, где рассказывали и показывали примеры замкнутой экосистемы, мониторинга качества воздуха, извлечения ДНК, создания безбарьерной среды и изготовления бомбочек для ванн.

Для совместного времяпрепровождения удачно подходили выставки детских поделок из природных материалов, картин от Центра социальной поддержки людей с инвалидностью, занятия на стенде робототехники и экскурсия по зеленым коллекциям с гидами – научными сотрудниками Института ботаники и фотоинтродукции Ботанического сада Алматы. Концертную программу наполнили экологическими викторинами, лекциями и перформансами. Ну и, конечно, гвоздем программы стало фэшн-шоу с инклюзивным показом мод в экостиле.

– Давай уже отдохнем, стрекоза, – окликает бабушка Бота милую девочку с бантами во всю голову.

Женщина только что присела на скамейку около великолепной цветочной клумбы:

– Все уже обошли, а она тянет по новому кругу... Сабина ходит в садик, и мы с родителями радуемся и порой даже удивляемся, как сейчас много говорят детям о том, что нужно любить природу и уважать людей, независимо от их особенностей.

Семей с детьми, которые имеют особые потребности, было много и на InEco Fest. Устроители мероприятия часто озвучивали важный посыл: экологичный образ жизни – это не только ответственное отношение к миру, который нас окружает, но и взаим­ная поддержка в обществе, равные возможности для всех. Он обязательно станет одной из добрых семейных ценностей.