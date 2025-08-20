Высокий статус

Алматы признан молодежной столицей тюркского мира

фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы прошел IV Международный молодежный фестиваль Организации тюркских государств. На нем казахстанскому мегаполису был присвоен переходящий статус «Молодежная столица тюркского мира 2025 года».

«Алматы – золотая колыбель нашей Независимости, благословенная земля творческой молодежи. В истории нашей страны Алматы стал духовным центром не только казахского народа, но и всего тюркского мира, является опорой нашей национальной культуры, – отметил в приветственном обращении к участникам торжества Президент Касым-Жомарт Токаев. – Казахстан неизменно поддерживает добрые инициативы братских народов. Мы придаем особое значение укреплению всестороннего сот­рудничества между нашими странами. Проведение Всемирных игр кочевников в Астане, объявление Актау Культурной столицей тюркского мира, а Алматы – Молодежной столицей тюркского мира являются яркими тому примерами».

Глава государства также подчеркнул: единство молодых поколений – залог прочного фундамента и перспектив тюркского мира. Он выразил уверенность, что на форуме в Алматы его участники найдут новых друзей, воплотят свежие идеи и проекты.

Приветствие от имени Президента Казахстана озвучила министр культуры и информации РК Аида Балаева. Участие в форуме также приняли генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, аким Алматы Дархан Сатыбалды, делегации государств – членов ОТГ.

Эстафета передачи почетного статуса «Молодежная столица тюркского мира» продолжается пятый год. Алма­ты получил его вместе с символичес­ким ключом от азербайджанского города Ленкорань, который носил этот титул в 2024-м.

– Этот шаг отражает преемственность наших ценностей, а также подчеркивает возрастающую роль молодежи в формировании будущего тюркского мира, – подчеркнул Кубанычбек Омуралиев. – Данный статус был присвоен Алматы решением VIII Заседания министров молодежи и спорта стран – членов ОТГ. Современная культурная жизнь города, активные образовательные учреждения и инициативная молодежь являются ярким воплощением духа и потенциала новых поколений тюркского мира.

Этот статус Алматы превосходно подходит: здесь проживают более 700 тыс. горожан в возрасте от 14 до 35 лет, а это треть от численности населения. В городе ведется планомерная молодежная политика, рассчитанная на поддержку учащейся и студенчес­кой молодежи, ее трудоустройство, жилищное обеспечение, реализацию деловых и творческих инициатив.

В Алматы функционируют 11 молодежных комьюнити-центров, еще пять откроются до конца года. Действуют Клуб молодых предпринимателей и Школа молодого политика «Қайраткер». Успешные коммерческие проекты позволяет запускать грантовая программа «Тәуелсіздік ұрпақтары», зачастую это социально ориентированные и инклюзивные инициативы.

В этом году акиматом будет разработан механизм «бюджета молодежного участия» для финансовой поддержки инициативных предложений. Статус молодежной столицы позволит расширить опыт участия молодежи в жизни Казахстана и государств тюркского мира.

Молодежные делегации из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана провели в Алма­ты два дня, знакомясь, обмениваясь опытом, создавая задел для будущих совместных проектов и сот­рудничества. В течение года в городе планируется проведение еще ряда крупных мероприятий, в том числе Международного молодежного кемпинга, форума Digital Turkic Youth, фестиваля «Жайдарман fest» и других проектов, посвященных экологии, культуре, социальной миссии и молодежным инициативам.

