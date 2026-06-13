Пусть сбываются мечты!

фото Юрия Беккера

Праздник для всех

В прошлые выходные внимание алматинцев и гостей города было приковано к пригороду мегаполиса, где проходил Фестиваль воздушных шаров. Его посетители имели возможность осуществить свою детскую мечту: посмотреть с высоты птичьего полета на раскинувшийся у подножия гор мегаполис и красивейшие, изумрудные после небольшого дождика склоны Алатау, пока еще не обожженные горячим южным солнцем.

Около 30 ярких воздушных шаров с командами из разных стран, а также 15-метровые воздушные змеи создавали на фоне гор сказочный пейзаж. С раннего утра очереди к шарам были небольшие, но ближе к обеду дороги к месту проведения фестиваля оказались забиты транспортом. Отреагировали на проведение редкого для Центральной Азии мероприятия и граждане соседних республик. Они загодя через турфирмы оформляли билеты на посещение красочного шоу. Согласитесь, провести личную фотосессию на фоне огромных воздушных шаров, а если повезет, то и полетать в корзине на высоте птичьего полета, возможность весьма редкая.

Этот фестиваль – третий по счету, ранее они проводились в 2017 и 2023 годах. Организаторы надеются, что он станет регулярным и популярным как у жителей региона, так и у гос­тей. Например, проводимые во Франции или Турции фестивали с участием сотен шаров стали местом притяжения для миллионов туристов.

На площадке фестиваля был организован ряд локаций, где каждый мог найти для себя развлечение, а центром притяжения стала сооруженная сценическая площадка с танцполом на свежескошенном поле. И если график полетов был составлен с учетом погодных условий и светового дня, то в целом программа фестиваля не ограничивалась какими-либо условиями. Главным развлекательным событием стали выступления легендарного ансамбля «Дос-Мукасан», любимца молодежи Мираса Жугунусова и DJ King Macarella, а также других звезд эстрады. Такого музыкального запала хватало до позднего вечера, что делало событие по-настоящему большим праздником, где нашлось место для разных поколений.

Развивать событийный туризм

В этом году участниками фестиваля стали команды воздухо­плавателей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Германии. Были представлены более тридцати воздушных шаров различной вместимости – от четырех до шестнадцати пассажиров. Среди них выделялись аэростаты необыч­ной формы. Например, шар в виде 15-метровой совы.

– Наша задача – создание ярких летних впечатлений, которые объединяют семьи, друзей, путешественников и всех тех, кто хочет почувствовать свободу, получить эмоции от полетов и увидеть масштабное красочное шоу, – рассказала глава и креативный продюсер фестиваля Наталья Расторопнова. – После предыдущего фестиваля вблизи Конаева мы учли пожелания пилотов и гос­тей, поменяли локацию. Здесь потрясающе красивое место, причем его выбирали именно наши пилоты как максимально благоприятное для проведения полетов.

Наталья Расторопнова выразила благодарность акимату Алматинской области за поддержку проекта, который привлекает туристов. Проведением фестиваля занимаются свыше 700 человек. Из них 120 членов команд из разных стран и 30 пилотов, а еще техники, волонтеры, службы обеспечения, представители торговли и питания, сферы развлечений и обеспечения общест­венного порядка.

– Мы стремимся сделать все, чтобы мероприятие стало ежегодным и проходило не два дня, а неделями, как это принято во всем мире, – подчеркнула Наталья Расторопнова. – В этом году, наверное, поставим мировой рекорд по количеству сделанных во время фестиваля предложений руки и сердца, у нас огромное количество заявок на это. Приехали туристы из Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Первый фестиваль воздушных шаров в 2017 году собрал более 20 тысяч гостей, второй

в 2023-м – свыше 60 тысяч.

Вице-президент Федерации воздухоплавания Казахстана Рахим Казыбаев, имеющий семилетний стаж пилота и налет более 150 часов, рассказал, что полеты на воздушных шарах проводятся в Алматы, Усть-Каменогорске, Караганде, Сарани, Шымкенте и Астане. Коммерчес­кие полеты выполняются круг­лый год: летом это, как правило, раннее утро или вечер, а в зимнее время – дневные часы при благоприятной погоде.

– Основные ограничения связаны с ветром, высокой температурой воздуха и осадками. Техническая проверка и сертификация шаров также проводятся у нас в стране, – поделился он. – Пилотом воздушного шара может стать практически любой человек, однако обязательными условиями являются хорошее здоровье и обучаемость. По требованиям они приравниваются к пилотам второго класса, практи­чески на уровне пилотов самолетов.

Гость из Ташкента Тахир Салиев, возглавляющий Федерацию аэронавтики Узбекистана, рассказал, что месяц назад у них проходил традиционный фестиваль «Бойсун бахори» и в небо было поднято 35 воздушных шаров. В августе планирует­ся большой трехнедельный фестиваль, который начнется в Хиве, продолжится в Бухаре, Самарканде, Шахрисаб­зе и завершится в Ташкенте, куда он пригласил и казахстанских коллег.

Уроженец Караганды, а ныне гражданин ФРГ Виктор Копеев специально приехал на фестиваль из Германии. Он знаменит тем, что, увлекаясь воздухоплаванием, перелетел через экватор. Старт его воздушного шара был в южном полушарии, а посадка – в северном.

– Я стартовал в Эквадоре, а посадил шар в Мексике. Помимо этого были полеты в Европе. Самые интересные и крупные мероприятия проходят во Франции, рекорд – до 400 шаров, стартующих одновременно. Это грандиозное зрелище, когда все небо в шарах, и даже водители на трассах останавливаются, чтобы полюбоваться. В Германии самый большой фестиваль насчитывает 200–250 шаров специальной формы. Широко известна Каппадокия в Турции, где запускается до 150 шаров, – рассказал Виктор.

Среди пилотов была и единственная в республике женщина-воздухоплаватель Галина Косякова. Она более 30 лет представляет Казахстан на международных фестивалях и чемпионатах воздухоплавателей.

Руководитель управления туризма Алматинской облас­ти Куанышбек Мирамбекулы отметил, что проведение фестиваля – часть глобального тренда развития событийного туризма:

– В последние годы наблюдает­ся устойчивый рост интереса к мероприятиям, объединяющим культуру, природу, гастрономию и активный отдых, что формирует новый формат путешествий через эмоции и уникальный опыт. Алматинская область в топе по привлечению туристов, и в данный момент уделяется большое внимание развитию событийного туризма. Уверен, что фестиваль станет традиционным и будет привлекать еще больше казахстанских и зарубежных туристов. Такие проекты создают рабочие места, пусть даже временные, дают эффект и для экономики региона.