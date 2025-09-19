2025 по Фаренгейту

Фестивали
1
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Более трех тысяч человек посетили прошедший в Алматы фестиваль современного творчества Fahrenheit

фото предоставлено организаторами

Голос поколения

Одиннадцать часов непрерывно сменяющих друг друга выступлений отечественных и зарубежных писателей; лекции кинорежиссеров и артистов, открывающих слушателям удивительный мир синергии искусств; сотни книг, что радовали глаз манящей красотой обложек и грели душу разнообразием жанров; десятки исписанных ручек, чернила которых навсегда впечатались в бумагу витиеватыми изгибами автографов; теплые улыбки, заливистый смех и дужеские разговоры по душам – все это фестиваль Fahrenheit 2025. Мероприятие, знакомящее своих гостей с творчеством современных авторов и представляющее их вниманию яркие литературные новинки, впервые прошло в Алматы три года назад. Тогда Fahrenheit был еще скромным детищем команды энтузиастов, которые мечтали сделать его голосом нового поколения казахстанских писателей – чуткого, пытливого, беспокойного, смело бросающего вызов безжизненности готовых формул. Теперь же фестиваль по праву претендует на статус одного из главных событий культурной жизни нашей страны, а увеличивающееся год от года число его посетителей лучше любых слов свидетельствует о том, что современная литература находит самый живой отклик в сердцах все новых и новых читателей.

– Очень важно, что нас активно поддерживают крупные издательства и литературные сообщества. Они видят, что Fahrenheit – это не разовая акция, о которой забудут на следующий день, а постоянная инициатива, объединяющая людей с громкими писательскими именами. Конечно, каждый год мы хотим видеть на фестивале зарубежных участников, но не ради пафоса или самоутверждения, а для обмена опытом, чтобы люди понимали, чем казахстанская литература отличается от российской, английская – от испанской и так далее. Открывая читателям новые имена и произведения, Fahrenheit, как мне кажется, формирует содержательное понимание литературы, – рассказал организатор фестиваля писатель Андрей Орлов.

Мэтры о метрах

Взаимосвязь писательского дела и кинематографии – одна из центральных тем Fahrenheit 2025, поэтому состав хедлайнеров поровну разделился между мас­терами пера и длинного метра. На главной сцене фестиваля перед слушателями выступили известный казахстанский режиссер и сценарист, кавалер французского ордена Искусств и литературы Рашид Нугманов, российский писатель-фантаст, главный редактор издательства «Астрель-СПб» Александр Прокопович, актер театра и кино, преподаватель ВГИКа Илья Кожухарь и писательница Гузель Яхина, презентовавшая свое новое произведение – роман-буфф «Эйзен».

Несмотря на значительность и пространность темы – «Как книги становятся фильмами», – в выс­туплении Рашида Нугманова не было ни намека на академическую тяжеловесность. Непринужденная беседа с первых слов привлекла всеобщее внимание, и очень скоро в расположенном напротив главной сцены импровизированном зрительном зале не осталось свободных мест. Мэтр отечественного кино поделился с гостями фестиваля своим видением внутренней драматургии произведения как основы для его последующей экранизации. По словам режиссера, книги, в которых четко прослеживается путь героя к своей цели, имеют больше шансов быть воплощенными на экране, чем те, где размышления о действии заменяют само действие.

Александр Прокопович извес­тен читателям как создатель популярной в начале 2000-х дилогии фантастических романов об Алексе Каховском, выделяющейся на фоне иных произведений этого жанра своим искрометным юмором и остротой приключенческого сюжета. Большую популярность обрело подготовленное им пособие «Курс начинающего автора», где в доступной и занимательной форме изложены основные принципы литературного мастерства. Увлеченно, со знанием дела и присущей ему тонкой иронией говорил Александр Прокопович о совершенствовании писательских навыков. Кроме того, он отметил устойчивый интерес к произведениям казахстанских авторов со стороны зарубежных читателей и издательств, приведя в качестве примера роман Айгуль Клиновской «Трое из Жана-Парижа», недавно изданный «Астрель-СПб» и уже пользующийся значительным успехом на мировом книжном рынке.

– Для читателя в первую очередь важны люди, их судьбы. Конечно, если человек интересен автору только как житель того или иного города, если этно­графическая составляющая перекрывает собой все остальное, то у такой книги вряд ли есть будущее. Если же во главе угла находится личность, а само произ­ведение написано талантливо, то национальный колорит усилит выразительность и привлечет внимание читателей. Давайте вспомним, что роман Дэна Брауна «Код да Винчи» привел к многократному увеличению посещае­мости Лувра. Повторите этот успех, напишите такую книгу про Алма­ты, чтобы читатели со всего мира захотели пройтись по той улице, на которой жили ее главные герои, – обратился к казахстанским писателям Александр Прокопович.

Психологическому разбору актерских ролей посвятил свое выступление Илья Кожухарь. Привлекая богатый практичес­кий материал, известный артист представил слушателям авторский метод работы над ролью, позволяющий воплотить на экране и сцене театра живых, достоверных героев. Писательница Гузель Яхина в свою очередь подробно рассказала об алматинских страницах биографии великого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна, творчеству которого годы пребывания в столице советского Казахстана придали мощный стимул и новое содержание. В этом смысле особым символом непрекращающейся переклички эпох становится открывающее роман «Эйзен» посвящение: «Казахстану – самой гостеприимной стране».

Встречи с книгой

Главной фотозоной Fahrenheit 2025, без сомнения, стала красочная инсталляция, которую подготовили специалисты сервиса «Яндекс Книги». 30 обложек, выполненных современными художниками для произведений отечест­венной классики, объеди­нены духом новаторства, чуткос­тью художест­венного постижения живой литературной материи и философской глубиной визуаль­ных интерпретаций. Так, например, на обложке к «Словам назидания» монументальность творческого наследия Абая аллегорически воплощена в образе горы, постепенно переходящей в скульптурное изображение великого поэта. По словам представителя сервиса «Яндекс Книги» Асель Сериковой, подобными художественными решениями инсталляция призвана подчерк­нуть органическую связь между классической и современной литературой.

Ни на минуту не смолкали оживленные разговоры в зоне писателей – добром сердце фес­тиваля. Надо сказать, что над оформлением своих корнеров авторы потрудились на славу. Теплые огоньки свечей, своим мерцанием контрастирующие с полумраком помещения, нежные лепестки ванили и ярко-наливные мандарины передавали чарующий антураж поэтических сборников Ольги Лукиной под общим названием «Бессонница» – «Мандариновая луна» и «Ванильное полнолуние». Прозаик, поэт и переводчик Михаил Чурсин, известный своими фэнтезийными произведениями в стилистике таинственного Востока, на этот раз предстал перед читателями в совершенно неожиданном амплуа бытописателя. Его новая повесть «Томця» – история одной семьи, по мере развития сюжета разворачивающаяся в панораму судеб поляков-переселенцев, для которых Казахстан стал родным домом. Свою выставочную зону писатель оформил соответствующе: букеты полевых цветов, самовар со связкой баранок, скатерти, отделанные тесьмой, салфетки с вышивкой ришелье и старенькая пишущая машинка передавали домашний уют и атмосферу ушедшей эпохи.

Особой задушевностью и близостью к читателю были проникнуты книги талантливой писательницы Галины Ергужиной – автора широко известного цикла «Коротышки», новая, третья, часть которого вышла в свет незадолго до фестиваля. Ярким художественным открытием стал сборник поэтессы и психолога Людмилы Мельниковой «Сияющий рассвет», по сути, заложивший основы уникального для отечественной литературы направления стихотерапии. Романом «Лоскутное одеяло» – семейной сагой о женщинах XX века, чей интимный, чувственный мир сталкивается с жесточайшими испытаниями той поры, – дебютировала писательница Галия Нур. В книге «Много лет вперед» Ксения Земскова и Елена Клепикова творчески переосмыслили феномен «попаданчества» и устроили своим героям неожиданное путешествие во времени, перенеся их из современного мегаполиса в Алма-Ату военных лет.

Мария Омар, автор международного бестселлера «Мед и немного полыни», впервые представила казахстанским читателям свое новое произведение – роман «Румия», до этого уже завоевавший признание гостей Московской международной книжной ярмарки. Большой интерес вызвал дебютный сборник рассказов Сауле Кожатаевой «Женский род. Единственное число» – его, по словам представителей торговой сети «Меломан», раскупили сразу же после презентации. Писательница Ирина Бакулина, перу которой принадлежит знаменитый мистико-приключенческий роман «Ночь в библиотеке», порадовала посетителей фестиваля расширенным изданием книги «История Мари», а художник Есенгали Садырбаев привлек внимание не только своими пейзажными картинами, но и исторической дилогией об отрарском купце – впечатляющим художественным полотном времен Шелкового пути.

Почему столь велик общественный интерес к фестивалю? Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, ведь каждый шел на Fahrenheit за чем-то своим, особенным – авто­графом на любимой книге, заветной фотографией с культовым режиссером или просто счастливыми минутами дружеского общения. Но одну из множества причин мы все-таки назовем. Фестиваль позволяет переосмыслить сам образ писателя и увидеть в нем не кабинетного затворника, а человека активного, ценящего своих читателей и не мыслящего себя без диалога с ними. И этой радостью взаимного узнавания были окрашены слова, которыми хотелось бы завершить наш рассказ о фестивале: «Fahrenheit закончился, да здравствует Fahrenheit!»

