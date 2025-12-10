Семья из Актау усыновила пятерых родных братьев и сестру

Общество
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

По словам многодетной мамы, в доме стало ещё больше детских голосов и тепла

Фото: ЦОК Мангистауской области

Бейсенбек Рысжанов и Ляззат Абдашова, проживающие в Актау, стали ярким примером доброты и человечности. Супруги приняли в свою семью пятерых родных братьев и сестру, воспитывавшихся в детском доме, не допустив их разлучения и подарив им надежду на новую жизнь,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

По словам Ляззат Абдашовой, их первенец родился через три года после свадьбы. После этого супруги ещё восемь лет мечтали о ребёнке. В этот период они зарегистрировались на портале усыновления, и когда получили предложение принять сразу пятерых детей, не раздумывая согласились.

«Я считала, что этих детей нельзя разделять. Сначала хотели передать старшего в другую семью, и услышав это, я попросила взять всех вместе. Все пятеро быстро привыкли к нам и нашли общий язык друг с другом. Они почти одного возраста, вместе играют и прекрасно проводят время. Дети сразу стали называть меня мамой. Сейчас у всех всё хорошо, мы очень счастливы», — рассказала Ляззат Абдашова.

Чтобы улучшить условия проживания детей, семья приобрела дополнительное жильё.

«Мы живём в пятикомнатной квартире. Чтобы эти дети ни в чём не отличались от наших родных, мы купили четырёхкомнатную квартиру этажом выше. В дальнейшем планируем провести ремонт, объединить два жилья лестницей и сделать для каждого ребёнка отдельную комнату», — поделилась Ляззат.

Старшему из детей — 15 лет, младшей — 4 года. Сегодня в любящей семье растут восемь ребят — две девочки и шесть мальчиков. Новые члены семьи получают заботу и внимание, а сами супруги демонстрируют обществу важность семейных ценностей, взаимопомощи и любви.

