Официально
Сенатор поднял проблемные вопросы газовой отрасли Казахстана

О проблемах газовой отрасли страны и возможных путях их решения в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра страны рассказал сенатор Ерик Султанов.

Депутат обеспокоен проблемами изношенности газотранспортной системы, низким показателем газификации в стране и непрозрачностью формирования цен на газ. В связи с этим, сенатор предложил изменить систему управления отраслью, в частности реформировав национальную компанию «QazaqGaz».

Для восполнения ресурсной базы сенатор предлагает разработать меры для стимулирования недропользователей по реализации новых газовых проектов. Не менее важна и открытость процесса ценообразования на газ и создание нового плана по газификации регионов, соответствующего реалиям сегодняшнего дня.

«Учитывая медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка», завершить газификацию северных регионов, как ранее планировалось к 2025 году, очевидно не удастся. Сегодня отсутствие газа является одним из главных тормозящих факторов для привлечений инвестиций, создания новых производств, трудоустройства населения и развития экономики и регионов страны в целом. Поэтому, с учетом складывающейся текущей обстановки, предлагается предусмотреть наиболее приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающий экономическую и национальную безопасность», - отметил депутат Султанов.

В связи с этим, сенатор предложил главе Кабмина ускорить утверждение Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года, в котором и должны быть отражены все эти вопросы.

Популярное

Все
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
В мае этого года первому казахскому военному летчику Жакыпбеку Малдыбаеву исполнилось бы 115 лет
Новое Послание Токаева на долгие годы намечает ориентиры для Казахстана
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Местное самоуправление должно научить казахстанцев демократии
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Число преступлений на почве ненависти бьет рекорды в Нью-Йорке
Сроки страхования посевов зерновых и пастбищ продлили в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Homo legens – homo cogitans
Казахстанское общество должно стать более думающим и ответственным – эксперт
​​​​​​​ГАСКонцы без конца и края!
Чиновники Мангистау гордятся темпами строительства, умалчивая при этом о качестве и последствиях
Мировые организации помогают Афганистану не допустить массового голода
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Казахстанский бизнес готов помогать государству в переходе экономики на качественно новый уровень
Генерал-майор Кайдар Каракулов вышел на свободу
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
ОСИлим ли?
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане

Читайте также

Официально
«Водный кризис связан с кризисом управления»
Официально
Ляззат Рысбекова: «Без ремонта ТЭЦ половина жителей Уральск…
Официально
Об отсутствии очистных сооружений канализационной системы в…
Официально
Отходы – в доходы: Сенатор Дюсембинов предложил меры по бор…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021