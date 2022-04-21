Сенатор поднял проблемные вопросы газовой отрасли Казахстана

О проблемах газовой отрасли страны и возможных путях их решения в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра страны рассказал сенатор Ерик Султанов.

Депутат обеспокоен проблемами изношенности газотранспортной системы, низким показателем газификации в стране и непрозрачностью формирования цен на газ. В связи с этим, сенатор предложил изменить систему управления отраслью, в частности реформировав национальную компанию «QazaqGaz».

Для восполнения ресурсной базы сенатор предлагает разработать меры для стимулирования недропользователей по реализации новых газовых проектов. Не менее важна и открытость процесса ценообразования на газ и создание нового плана по газификации регионов, соответствующего реалиям сегодняшнего дня.

«Учитывая медленные темпы строительства магистрального газопровода «Сарыарка», завершить газификацию северных регионов, как ранее планировалось к 2025 году, очевидно не удастся. Сегодня отсутствие газа является одним из главных тормозящих факторов для привлечений инвестиций, создания новых производств, трудоустройства населения и развития экономики и регионов страны в целом. Поэтому, с учетом складывающейся текущей обстановки, предлагается предусмотреть наиболее приемлемый вариант газификации регионов, обеспечивающий экономическую и национальную безопасность», - отметил депутат Султанов.

В связи с этим, сенатор предложил главе Кабмина ускорить утверждение Комплексного плана развития газовой отрасли до 2030 года, в котором и должны быть отражены все эти вопросы.