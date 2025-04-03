Он озвучил прогнозы ООН, согласно которым, к 2040 году нехватка водных ресурсов в РК может достигнуть 50%

Сакен Арубаев в своем депутатском запросе заявил о необходимости принятия мер по эффективному управлению водными ресурсами республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как он отметил, Казахстан сталкивается с растущей угрозой дефицита воды – по прогнозам ООН, к 2040 году нехватка водных ресурсов в стране может достигнуть 50%. Изношенность гидротехнических сооружений, потеря 40% воды при подаче в сфере сельского хозяйства, а также нехватка квалифицированных специалистов в водном хозяйстве усугубляют ситуацию.

В своем депутатском запросе на имя главы Кабмина сенатор Сакен Арубаев подчеркнул необходимость принятия срочных мер для укрепления водной безопасности страны.

«70% специалистов, работающих в водной отрасли, не имеют профильного образования, а многие и вовсе трудятся без высшего образования. Ежегодно в этой сфере обучаются 300 человек, но лишь 20% из них находят работу по специальности», - сказал он.

Сенатор отмечает, что несмотря на создание Министерства водных ресурсов и ирригации и открытие Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, вуз сталкивается с серьезными проблемами. Устаревшая инфраструктура, нехватка лабораторного оборудования, недостаточное количество студентов и преподавателей ставят под угрозу подготовку специалистов.