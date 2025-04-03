Сенатор призвал принять срочные меры для укрепления водной безопасности Казахстана

Сенат,Водное хозяйство
74
Дана Аменова
корреспондент

Он озвучил прогнозы ООН, согласно которым, к 2040 году нехватка водных ресурсов в РК может достигнуть 50%

Сакен Арубаев в своем депутатском запросе заявил о необходимости принятия мер по эффективному управлению водными ресурсами республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как он отметил, Казахстан сталкивается с растущей угрозой дефицита воды – по прогнозам ООН, к 2040 году нехватка водных ресурсов в стране может достигнуть 50%. Изношенность гидротехнических сооружений, потеря 40% воды при подаче в сфере сельского хозяйства, а также нехватка квалифицированных специалистов в водном хозяйстве усугубляют ситуацию.

В своем депутатском запросе на имя главы Кабмина сенатор Сакен Арубаев подчеркнул необходимость принятия срочных мер для укрепления водной безопасности страны.

«70% специалистов, работающих в водной отрасли, не имеют профильного образования, а многие и вовсе трудятся без высшего образования. Ежегодно в этой сфере обучаются 300 человек, но лишь 20% из них находят работу по специальности», - сказал он.

Сенатор отмечает, что несмотря на создание Министерства водных ресурсов и ирригации и открытие Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, вуз сталкивается с серьезными проблемами. Устаревшая инфраструктура, нехватка лабораторного оборудования, недостаточное количество студентов и преподавателей ставят под угрозу подготовку специалистов.

«Необходимо увеличить количество госзаказов и грантов, повысить заработную плату специалистов, активизировать академический обмен с зарубежными вузами, а также присвоить университету статус учреждения, способного проводить проектирование и экспертизу водных сооружений», - подчеркнул Арубаев.

#проблемы #дефицит #вода #сенатор #Сакен Арубаев

Популярное

Все
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Не снижать победный темп: жамбылские школьники отличились на предметных олимпиадах и научных соревнованиях
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
В эфире – Qonaev TV: региональный телеканал запускают в Алматинской области
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Актикор
Ученые-аграрии двух стран создали центр передовых технологий
Космическая стройка века: история Байконура глазами очевидца
Мажилисмены одобрили передачу под управление Astana Hub Парка инновационных технологий
Следят с высоты и на земле
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Значительную часть проблем можно решить оперативно
Фермерам компенсируют ущерб от набегов сайги
Профсоюзный десант высадился в Актюбинской области
Карьерный рост для молодежи
«Форвард» в помощь: Продкорпорация принимает заявки от сельхозпредприя­тий
Почему вы такие жестокие?
Центр по современным стандартам
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности

Читайте также

Депутат высказался о проблеме дефицита школ в Акмолинской о…
Проблемы в области газового и лифтового хозяйства поднял се…
Отечественные НПЗ не могут удовлетворить растущую потребнос…
Маулен Ашимбаев обсудил с президентом Словении укрепление м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]