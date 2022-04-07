Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. На нём сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации».

Конвенция направлена на усиление гарантий соблюдения международных коммерческих соглашений и создание доступной системы признания и исполнения соглашений, достигнутых в медиации в другой юрисдикции в соответствии с её национальным законодательством.

«Настоящая Конвенция формирует в государствах-членах правовую основу для выполнения соглашений, достигнутых посредством медиации при коммерческих спорах. В целом на сегодняшний день медиация является альтернативным и эффективным инструментом урегулирования коммерческих споров. В соответствии с этим Конвенция предоставляет бизнесу и инвесторам дополнительные гарантии исполнения медиационных соглашений в иных государствах», - прокомментировал Маулен Ашимбаев принятый Закон.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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