По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, к началу второй декады сентября в стране было убрано 6,7 млн га зерновых и зернобобовых, что составляет 41,8% от общей посевной площади. Намолочено почти 9,5 млн тонн зерна. Ведется уборка масличных культур, картофеля и овощей.

фото из архива "КП", фото автора

По оценке отраслевого министерства, на сегодня 98,8% посевов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Уборочная проходит организованно во всех регионах страны. Основным фактором, который помог аграриям хорошо подготовиться к жатве, а еще раньше – провести качественную посевную, стала помощь государства в виде льготных кредитных средств.

Впрочем, любой полевой сезон не обходится без неприятных сюрпризов. Преподнесла их погода и нынче. К примеру, зарядившие на территории Акмолинской области в начале этой недели дожди серьезно повлияли на темпы работ на полях. Встали комбайны, другая техника, и, как говорят специалисты, продолжить жатву будет возможно только к началу следующей недели.

Обильные осадки и вынужденный простой, безусловно, влияют на качест­во уборочной, однако фермеры сохраняют оптимизм. В этом довелось убедиться в ходе поездки по хозяйствам Целино­градского района Акмолинской области.

Лидером по урожайности среди местных хлеборобов считается АО «Агрофирма «Актык», где собирают по 18 центнеров зерна на круг. Как рассказал генеральный директор хозяйства Руслан Искаков, нынче посевная площадь в агрофирме составила около 22 тыс. га. Из них 1,8 тыс. отданы под ячмень и овес, а все остальное, или 20,2 тыс. га, занимает пшеница. С начала страды здесь успели убрать уже порядка 60% зернового клина. На полях задействованы 24 современных комбайна с широкими девятиметровыми жатками, что поз­воляет убирать за сутки до 1 100–1 200 га.

По словам Руслана Искакова, механизаторы заинтересованы в высокой производительности труда на поле, ведь оплата производится за каждую тонну намолоченного зерна.

– В минувшую посевную мы платили за каждый посеянный гектар по 1,5 тысячи тенге, – рассказывает собеседник. – То есть, посеяв за одну смену, скажем, 100 гектаров, механизатор зарабатывал 150 тысяч тенге. По итогам кампании самым передовым из механизаторов было начислено до двух – двух с половиной миллионов тенге. И это всего за десять дней работы! Согласитесь, отличный заработок.

Как выяснилось, в «Актыке» средняя зарплата механизаторов достигает 400 тыс. тенге. Как рассказал директор агрофирмы, в зимние месяцы люди могут трудиться в животноводческом секторе хозяйства. Либо сезонно устроиться в соседней столице на вывозке снега. Но все актыковцы в начале апреля, с окончанием снежной «эпопеи», возвращаются в хозяйство и приступают к подготовке сельскохозяйственной техники, чтобы в срок выйти в поле.

– С кадрами у нас проблем нет, – говорит Руслан Искаков. – В агрофирме сложился основной костяк коллектива людей, работающих на технике. К нам даже из других регионов просятся на работу. Достойная зарплата – одно из главных условий для удержания людей на селе. Можно, конечно, экономить на этом, но тогда не жалуйся, что потерял профессиональных специалистов и понес серьезные убытки только из-за неправильной эксплуатации случайными людьми дорогостоящей техники.

Вынужденное затишье на полях агрофирмы приостановило и работу зернотока.

Заглянув сюда, можно увидеть огромные золотис­тые бурты пшеницы. По информации заместителя генерального директора «Актыка» Амангельды Тютенова, сейчас здесь лежит около 5,5 тыс. тонн пшеницы. В пору жатвы за сутки зерноток принимает до двух тысяч тонн урожая.

Благодаря новому механизированному току мощнос­тью до 85 тонн очищенного зерна в час удается весь этот объем переработать и довес­ти до нужной кондиции.

Как только небо прояснится и установится ясная погода, на току вновь закипит работа. Благодаря хорошей технической оснащенности, здесь в короткое время смогут принять и обработать тысячи тонн пшеницы нового урожая.

Кстати, о технике. Только в Целиноградском районе Акмолинской области в осенней страде задействовано 292 зерновых комбайна различных марок, 109 тракторов и 97 автомобилей. По данным руководителя райотдела сельского хозяйства Омара Абуова, дневная норма обмолота зерновых достигает 10–11 тыс. га.

Нынче посевные площади в районе составили 257,6 тыс. гектаров. Зерновые и зернобобовые размещены на 218,8 тыс. гектаров. К 10 сентября убрано 108,5 тыс. гектаров, или 51,2% всех посевов.

…В тот же день довелось побывать на одном из элеваторов Акмолинской области. На ХПП уже шла отгрузка зерна нового урожая в одну из соседних центральноазиатских стран. Казахстанский хлеб был и остается востребованным на зарубежных рынках. Его по праву считают одним из главных достояний государства.