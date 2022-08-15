Кадровые назначения
Серик Жумангарин получил новое назначение
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом назначении Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz.
"Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", - говорится в официальной информации.
На должность главы АЗРК РК он был назначен 14 сентября 2020 года.