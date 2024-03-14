Сеть фальшивомонетчиков

Подозреваемые задержаны. С санкции суда к ним применена мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что ГКНБ Кыргызской Республики выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США. По подозрению в сбыте фальшивых долларов был задержан граж­данин Казахстана, который, в свою очередь, причастен к обстоятельствам расследуе­мого уголовного дела департамен­том экономических расследований по городу Шымкенту.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.