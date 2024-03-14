Сеть фальшивомонетчиков Свежий выпуск 14 марта 2024 г. 0:00 64 Ксения Черника Сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена незаконная деятельность фальшивомонетчиков, которые пытались сбыть 84 200 долларов США. фото из архива "КП" Подозреваемые задержаны. С санкции суда к ним применена мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца. Ранее сообщалось, что ГКНБ Кыргызской Республики выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США. По подозрению в сбыте фальшивых долларов был задержан гражданин Казахстана, который, в свою очередь, причастен к обстоятельствам расследуемого уголовного дела департаментом экономических расследований по городу Шымкенту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. #ОПГ #Шымкент #доллары #фальшивомонетчики