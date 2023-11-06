Северное сияние было замечено в Турции
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Уникальное природное явление – северное сияние было замечено в Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Завораживающее зрелище было запечатлено на камеры, пишет газета Akşam.
"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду. Северное сияние, которое очень редко можно увидеть на Земле, озарило небо красным и зеленым светом", - пишет издание.
Ранее, северное сияние сфотографировали в Казахстане.
Северное сияние - природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.