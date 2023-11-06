Северное сияние сфотографировали в Казахстане

Минувшей ночью жители сразу нескольких регионов республики стали свидетелями уникального природного явления – полярного сияния, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Фото: t.me/qumash_kz

Фотографии неба с разноцветными полотнами света уже облетели казахстанские соцсети.

Как сообщили в Казгидромете, причиной небесной аномалии могла стать геомагнитная активность. Специалисты отмечают, что северное сияние – нетипичное явление и большая редкость для территории Казахстана.