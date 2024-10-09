Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На языке мира и согласия

Вот уже более 20 лет Казах­стан выступает диалоговой площадкой для лидеров мировых и традиционных религий. И вчера Астана вновь объединила представителей мировых конфессий из 20 стран мира.

За эти годы сложилась традиционная повестка форума – вызовы, катаклизмы, роль духовенства в деэскалации этих процессов.

Контент нынешнего заседания зазвучал новыми смыслами. Участники говорили о роли семьи, опасности повсеместного внедрения искусственного интеллекта, пропаганде нетрадиционных отношений и девальвации традиционных ценностей. Эти нарративы нашли отражение в повестке VIIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

А началось заседание символично – с минуты безмолвной молитвы за укрепление согласия и мира.

Приветствуя участников заседания, председатель Сената Парламента РК – руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев отметил, что на протяжении 20 лет объединение усилий духовных лидеров в рамках деятельности съезда вносит существенный вклад в налаживание духовных мостов между религиями, культурами и народами, решение глобальных проблем человечества. Он также подчеркнул, что сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают влияние друг на друга. Геополитические конфликты растут, принося потери среди мирного населения, подрывая достижения международного сообщества.

– Сегодня мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности на Ближнем Востоке и призываем вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки. Эти негативные тенденции усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис. Для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. Возрастает значение духовной дипломатии. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределенности, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями. Поэтому важное значение имеет развитие таких площадок для диалога, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий, – сказал в своем выступлении руководитель секретариата съезда.

Вместе с тем внимание участников форума было акцентировано и на других не менее актуальных вызовах современности в рамках реализации задач Концепции развития съезда на 2023–2033 годы, разработанной по поручению Главы государства. В частности, стремительное развитие нейросетей и искусственного интеллекта, по мнению Маулена Ашимбаева, наряду с широкими возможностями подрывают глобальную стабильность через распространение фейков. В этих условиях Казахстан твердо намерен продолжать формировать новую систему международной безопасности, содействуя преодолению подобных угроз.

– Распространение злонамеренной дезинформации, в том числе созданной с помощью искусственного интеллекта, может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами. В этих условиях особую актуальность приобретает повышение эффективности мер, направленных на укрепление мира, согласия и взаимного доверия. Именно поэтому Президент Казахстана инициировал разработку Концепции развития съезда на 2023–2033 годы и поставил задачу по созданию конкретных механизмов для продвижения миссии съезда. Эта работа сегодня целенаправленно проводится совместно с духовными лидерами и представителями международных организаций, – отметил спикер Сената и поблагодарил участников за плодотворное взаимодействие в этом направлении.

Важность работы казахстанского форума отмечают и представители международных конфессий. Говоря на разных языках, все они солидарны в одном – мир сегодня как никогда хрупок перед вызовами и вполне может оказаться на краю катастрофы. Так, заместитель генерального секретаря Англиканской общины епископ Джо Бэйли Уэллс отметила, что сейчас важно объединить усилия религиозных и политических лидеров для достижения взаимопонимания и согласия между религиями и культурами.

– Нужно разорвать порочный круг, превращающийся в водоворот ярости и мести, а вместо этого начать благотворный круг, который поднимает нас всех вместе. В противном случае мы неизбежно уничтожим себя и нашу планету,

– сказала епископ.

Джо Бэйли Уэллс обеспокоена тем, что пока мечты о мире остаются лишь мечтами. По ее мнению, слова духовных лидеров должны воплощаться в практическую реальность и иметь конкретные результаты. Говорила она и о идентичности, а также разнообразии духовных доктрин. Построив свою речь на метафорах, она, не являясь сторонником метода глобального «плавильного котла», в котором народы и культуры теряют свою индивидуальность, призвала, образно говоря, готовить не «овощной суп», а салат капрезе, в котором все ингредиенты дополняют друг друга, но не теряют своего особенного вкуса. Затронула и вопрос в СМИ, отмечая, что религия не пользуется благосклонностью прессы.

ДУХОВНОСТЬ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В своем приветственном слове руководитель Канцелярии Шейха Аль-Азхара Абдрахман Муса поблагодарил Казахстан и Президента Касым-Жомарта Токаева за большую работу, которая проводится нашей страной в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий. По его словам, диалог между конфессиями – основа мира. Мы должны понимать, уважать друг друга. Но, к сожалению, вместо диалога в межгосударственных отношениях применяется сила, а язык ненависти становится проблемой всего человечества. Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Между тем, как подчеркнул Абдрахман Муса, в современной цивилизации нет и не может быть места эгоизму. При принятии важнейших политических решений необходимо опираться на морально-этические ценности, должна возрастать ответственность государственных лидеров в деле защиты мира.

Глава Бюро по вопросам ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, монсеньор Халед Акаше отметил, что уже 30 лет находится на службе и видел, как развивался и эволюционировал съезд, который, по его мнению, является подарком Казахстана всему человечеству. Он говорил о важности первого визита Папы Римского Франциска в Казахстан в 2022 году, об ответном официальном визите в Ватикан Президента Касым-Жомарта Токаева в 2024 году, отметил важность первого коллоквиума между Ватиканской дикастерией по межрелигиозному диалогу и секретариатом Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в апреле этого года. В своем выступлении он подчеркнул важность привлечения к диалогу религиозных лидеров, политиков, представителей гражданского общества и СМИ.

Обращаясь к участникам встречи, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам назвал Казахстан уникальной страной, которая являет собой пример развития мультиэтнического государства и призвал активнее использовать потенциал Съезда лидеров мировых и традиционных религий для снижения напряженности в мире.

Голосом буддизма на заседании стал вице-президент Ассоциации буддистов Китая Чжэн Цэ. Он предложил более активно искать новые пути и инструменты в поисках формулы мира. Это долгий процесс, но современные технологии расширяют возможности. Главное – взаимное понимание и признание наших культур и традиций, отметил он.

Представитель Патриарха Иерусалимского в Стамбуле Епископ Нектарий, как и ряд других участников форума, говорил о растущем напряжении в мире, отмечая, что очень многие геополитические события имеют религиозный контекст, и не учитывать этот фактор нельзя ни в коем случае.

О том, что наладить мосты в мире могут помочь борьба с невежеством, взаимное уважение и совместные проекты для работы с молодежью, для того чтобы оградить их от радикальных идей, высказался специальный посланник Всемирной исламской лиги доктор Абдель Азиз бен Ахмад Сархан.

Еще один представитель мусульманского духовенства – руководитель Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Исламской Республики Иран Али Акбар Зиаи высказался о необходимости сохранения традиционных ценностей, в частности семейных, отметив, что их роль сегодня пытаются дисквалифицировать, повсеместно насаждая искаженные роли мужчин и женщин, что ставит под вопрос сохранение человеческой цивилизации на планете.

– У нас есть обязанности по продвижению женщин и роли семьи. Нам необходимо избегать таких определений, как гомосексуальность, которая продвигается доминирующей системой в мире, что противоречит нашим верованиям. Исламская Республика Иран готова поделиться своим опытом в продвижении роста и развития, в том числе в отношении прав женщин, – отметил он.

АМБАССАДОРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ

В рамках заседания участники обсудили подробный план действий, который закрепили в Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на ближайшие десять лет. Документ предполагает углубление сотрудничества с институтами ООН и другими международными структурами, расширение круга партнеров и географии деятельности форума. Его представила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Министр отметила, что Казахстан вместе с партнерами по секретариату и съезду активно работает над продвижением концепции в международном сообществе. Секретариатами совместно с партнерами съезда проведены тематические «круглые столы» в Индии, Турции, Египте и Ватикане. Помимо этого, были организованы тематические экспозиции, выставки, архивные презентации. Также подготовлена и запущена серия лекций по продвижению идей концепции съезда в вузах Казахстана и зарубежья.

В рамках информирования мировой общественности о деятельности съезда за период времени между прошедшим и предстоящим съездами опубликовано свыше 1 800 различных материалов, в том числе в топовых зарубежных СМИ – Euronews, BBС, CNN, «Блумберг», Washington Post, «Аль-Джазира», «Синьхуа», Vatican News. Идеи концепции нашли свое отражение на 56 интернет-ресурсах государственных органов и дипломатических миссий РК за рубежом, а также международных партнеров съезда. Планируется проведение мероприятий с Глобальным центром мирного сосуществования Короля Хамада (Бахрейн), Пекинским храмом «Баюнь гуань» Китайской даосской ассоциации и Ассоциацией буддистов Китая, Организацией исламской культуры и связей Министерства культуры и исламской ориентации Ирана.

Концепция съезда потребовала нового уровня координации совместных усилий в формате меморандумов. В этой связи казахстанской стороной в лице Центра Н. Назарбаева подписано четыре меморандума о сотрудничестве в межрелигиозной сфере, в целях продвижения концепции развития съезда на международном уровне.

– Сегодня с учетом глобальных вызовов концепция съезда ставит перед нами новые задачи. Нашей стратегической целью на ближайшие десять лет является укрепление духовной дипломатии путем запуска новых институтов съезда – послов доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Форума молодых религиозных лидеров. Нами определены конкретные программы и у нас есть четкое видение того, как совместно добиться этих целей, – отметила Аида Балаева.

По словам секретаря по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священника Ильи Кашицына, религиозная дипломатия, диалог религиозных лидеров приобретают особое звучание.

– Голос религиозных лидеров всегда был голосом совести для тех, кто принимает решения и от кого зависят судьбы людей. И поэтому сейчас огромную ценность имеет опыт, накопленный за два десятилетия Съездом лидеров мировых и традиционных религий. Этот опыт был реализован в виде концепции развития съезда на ближайшие десятилетия. Следует сказать, что данный документ заслуживает самой высокой оценки, поскольку он вобрал в себя все лучшие достижения межрелигиозного диалога, наиболее важные идеи от каждой религиозной общины. В концепции четко обозначены основные вызовы, требующие мудрого ответа у религиозных лидеров. И вот сегодня мы видим активную практическую имплементацию решений съездов. Это послужит реальному воспитанию общества в духе взаимного уважения, диалога и готовности к совместному созидательному труду для защиты вечных ценностей и идеалов, – отметил священник.

Духовные представители подчеркнули важность консолидации усилий всех религиозных и международных организаций для сохранения мира, укрепления диалога и культуры взаимного уважения. В рамках форума учреждены положение и присвоен статус послов доброй воли, которые призваны продвигать незыблемые духовные и нравственные ценности. Этого статуса были удостоены казахстанский певец Димаш Кудайберген; генеральный секретарь, заместитель председателя Исполнительского совета Вьетнамской буддийской сангхи Тхить Дык Тхиен; Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III; генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам и заместитель генерального секретаря Англиканской общины Джо Уэллс.

– Институт послов доброй воли призван стать важным элементом духовной дипломатии. Еще одной важной инициативой в рамках концепции развития съезда является проведение Форума молодых религиозных лидеров. Вовлечение молодых в деятельность съезда станет залогом сохранения традиций и преемственности межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Уже завтра представители различных конфессий, международных и общественных организаций, перспективные ученые и политики соберутся в Астане, чтобы обсудить роль молодых лидеров в гармоничном развитии современного мира. Уверен, что эти и другие шаги будут способствовать дальнейшему развитию и усилению действенности нашего съезда, а также продвижению духовной дипломатии, глобальному межрелигиозному и межкультурному диалогу, – сказал руководитель секретариата съезда.

После этих слов Маулен Ашимбаев в торжественной обстановке наградил ряд участников заседания секретариата почетными медалями съезда.

Со своей стороны делегаты выразили признательность казахстанской стороне за объединение усилий религиозных и политических лидеров для поддержания мира и межконфессионального согласия. Они также отметили растущий авторитет съезда, который способствует смягчению углов межстрановых конфликтов и решению актуальных общечеловеческих проблем, включая бедность, противодействие радикализму и экстремизму, экологические катастрофы.

Наряду с этим были определены темы пленарного заседания, панельных сессий и сроки проведения VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 17–18 сентября 2025 года под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего», а также состоялась процедура принятия Протокола XXII заседания секретариата съезда.

В рамках XXІІ заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий спикер Сената, руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч с религиозными лидерами и руководителями международных организаций. Стороны обозначили Перспективные направления сотрудничества в рамках реализации Концепции развития съезда до 2033 года, а также обсудили планы подготовки к предстоящему VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе встречи Маулена Ашимбаева с главой Бюро по вопросам Ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, монсеньором Халедом Акаше, собеседники отметили плодотворное сотрудничество секретариата съезда и Святого Престола, который всегда поддерживает инициативы Казахстана по продвижению межконфессионального и межрелигиозного согласия. Также собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных задач в рамках реализации концепции съезда на предстоящее десятилетие.

На повестке встречи с вице-президентом Ассоциации буддистов Китая Чжэном Цэ также значились вопросы, касающиеся реализации потенциала молодых религиозных лидеров в решении актуальных проблем человечества. В этом контексте Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на созвучии благих целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий и 6-го Всемирного буддийского форума.

На двусторонней встрече Маулена Ашимбаева с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом руководитель секретариата поздравил собеседника с избранием послом доброй воли съезда и поблагодарил его за поддержку идей форума и активное сотрудничество в их реализации. Сторонами также были затронуты вопросы взаимодействия между Мусульманским советом старейшин и Съездом лидеров мировых и традиционных религий в свете дальнейшего продвижения глобального межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

В свою очередь высокие гости поблагодарили и высоко оценили работу, проводимую Казахстаном по продвижению таких ценностей, как толерантность и согласие. Они также выразили готовность к углублению сотрудничества и принять участие в работе VIIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий в будущем году.