В Национальном музее РК открылась выставка, поражающая ценителей искусства эстетической чистотой и смысловой глубиной. В своем авторском проекте молодая художница Дария Нұртаза исследует глубинные культурные коды через хрупкую материю текстиля. Подробнее о том, как прошло открытия вернисажа можно узнать в репортаже корреспондента Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выставка Дарии Нұртаза (Kokonja) «SHAFT. Вскапывая скрытые нити» выходит далеко за рамки обычного декорирования стен панно. Это попытка заглянуть в «шурф» – глубокий вертикальный разрез памяти, где текстиль становится кожей истории.

Текстиль – один из самых хрупких свидетелей истории, наиболее уязвимый перед лицом времени. Однако Дария Нұртаза находит способ сделать его вечным. Вглядываясь в работы, понимаешь: нить здесь – не материал, это маршрут из Юго-Восточной Анатолии в степи Казахстана. Художница буквально препарирует культурные слои, извлекая из них смыслы, которые невозможно передать словами – только переплетением волокон.

Проект реализован при содействии профильных министерств обеих стран, Управления развития Юго-Восточной Анатолии, мэрии городов Шанлыурфа и Газиантеп, губернаторства провинций Сиирт и Килис, администрация района Кулп, а также Фонд культуры, образования, искусства и исследований провинции Шанлыурфа и других партнеров.

Председатель Комитета культуры МКИ РК Ерлан Дакенов, Посол Турции Мустафа Капуджу и известный турецкий археолог, профессор Стамбульского университета Нежми Карул на открытии выставки выступили с приветственным словом, подчеркнув важность совместных археологических исследований и укрепления культурно-гуманитарных связей в рамках общности тюркского наследия.

Экспозиция выставки демонстрирует, как дипломатия может преобразиться в чистое искусство. В ее основе лежит глубокое исследование сложных древних тюркских техник, оживающих в руках художницы. Она построена на ритме пауз и акцентов: свет выхватывает из пустоты артефакты, словно поднятые из глубины веков. В результате здесь показаны не различия, а поразительное культурное родство на уровне стиля, цвета и узора орнаментов.

Посетитель здесь перестает быть просто зрителем, становясь полноправным участником археологической экспедиции. Многогранность авторской интерпретации культурных кодов по-новому раскрывается в таких произведениях, как эпическое полотно «Ұлы Дала», «Жетіқарақшы» – мифологическое исследование небесных светил, а также концептуальная работа «Жылыжай», в которой текстиль становится метафорой защищенного культурного пространства.

Kokonja «высвечивает» то, что было скрыто: как нити текстиля связывают семейные обряды, торговые пути и сакральные знания. Это выставка -медитация, где каждый стежок – зафиксированное мгновение времени.

«Экспедиция охватила Южную Анатолию: города Сиирт, Газиантеп и Шанлыурфа. Мы исследовали древнейшие памятники — Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, совмещая изучение археологии с визитами к местным ремесленникам. В итоге проект родился на стыке этих двух миров. Главным связующим звеном стал анимизм, что перекликается с нашей традицией сакских курганов. Симолично, что на выставке много образов животных: здесь и сакральная лошадь, и лебедь, и птицы. Есть образы природы и созвездий например, Большая Медведица, по которой кочевники веками сверяли свой путь. В этой концепции человеческое сознание предстает как бескрайняя степь: у каждого человека свое понимание её просторов», – пояснила Дария Нуртаза.

Вместе с тем, проект «SHAFT. Вскапывая скрытые нити» подчеркивает ценность настоящего момента. В мире бесконечной спешки автор призывает к глубокой саморефлексии, демонстрируя, что люди связаны гораздо прочнее, чем кажется на первый взгляд.