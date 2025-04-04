Лесной барабанщик

Фоторепортаж
25
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Если вы когда-нибудь гуляли по лесу, то наверняка слышали этот стук – ритмичный, отрывистый, будто кто-то невидимый выстукивает азбуку Морзе по стволу дерева. Это не лесные духи и не тайные сигналы, так работает пернатый плотник – дятел.

фото автора

В Северном Казахстане этих трудолюбивых птиц можно встретить круглый год. Большой пестрый дятел имеет черно-белое оперение и ярко-красную «шапочку» на затылке (она только у самцов).

Клюв у дятла – это и плотничий, и музыкальный инструмент, а еще оружие. С его помощью он выдалбливает кору, добывая личинок, устраивает уютные дупла и общается с сородичами, отбивая дробные барабанные перекаты. Старые дупла, выдолбленные дятлами, становятся домами для синиц, мухоловок и даже сов.

Кто-то может спросить, а не болит ли голова у дятла? Кажется, что пос­ле тысяч ударов клювом по дереву у птицы должна быть постоянная головная боль. Нет, природа все предус­мотрела.

Дятлы обладают уникальной анатомией, которая защищает мозг. Верх­няя и нижняя части клюва двигаются независимо друг от друга, гася ударную нагрузку. Кости внутри черепа не сплошные, а пористые, что помогает рассеивать силу удара. Кроме того, дятел стучит не изо всей силы, а быстро и дробно, распределяя нагрузку. И бьет он не строго перпендикулярно, а под небольшим углом, что снижает силу обратного удара.

Наконец, есть примета: дятел стучит клювом – к теплу. Весной, особенно в апреле, эта примета никогда не обманывает.

#весна #лес #природа #дятел

Популярное

Все
В области Абай открылись две новые школы
Формула успеха для Казахстана
Где чисто, там и комфортно
Компания Apple открыла доступ к медицинским сервисам в Казахстане
Работа в связке
Усилить контроль за финансовыми потоками
От цифрового тенге к цифровому НДС
Береги себя смолоду
С акцентом на молодежную политику
Остались ордена на парадном костюме
Повысить эффективность комплаенс-служб
В Антикоре подвели итоги профмероприятий
Детям все интересно
Выжить и победить
Пусть в школе научат, в семье поддержат
Принять и простить
«Неслучайные штрихи»
Поэтическая стрела Серика Аксункара
Закаленные, в свое дело влюбленные
Когда человек на своем месте
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Главу Синьцзянской торгово-логистической группы Шэнь Цзиньшэна встретили в кабмине
Национальная гвардия готовит военную технику к параду
В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка
Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве
А ты оплатил налог на транспорт?
Землетрясение в Жамбылской области: Премьер отправил рабочую группу для анализа ситуации
Более 20 детей застряли в разрушенной школе в Мьянме
В МСХ – новое назначение
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта

Читайте также

В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
То взлет, то посадка…
105-летие «Казахстанской правды» отметили в столице
Редкие породы собак представили на международной выставке «…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]