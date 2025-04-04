Если вы когда-нибудь гуляли по лесу, то наверняка слышали этот стук – ритмичный, отрывистый, будто кто-то невидимый выстукивает азбуку Морзе по стволу дерева. Это не лесные духи и не тайные сигналы, так работает пернатый плотник – дятел.

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В Северном Казахстане этих трудолюбивых птиц можно встретить круглый год. Большой пестрый дятел имеет черно-белое оперение и ярко-красную «шапочку» на затылке (она только у самцов).

Клюв у дятла – это и плотничий, и музыкальный инструмент, а еще оружие. С его помощью он выдалбливает кору, добывая личинок, устраивает уютные дупла и общается с сородичами, отбивая дробные барабанные перекаты. Старые дупла, выдолбленные дятлами, становятся домами для синиц, мухоловок и даже сов.

Кто-то может спросить, а не болит ли голова у дятла? Кажется, что пос­ле тысяч ударов клювом по дереву у птицы должна быть постоянная головная боль. Нет, природа все предус­мотрела.

Дятлы обладают уникальной анатомией, которая защищает мозг. Верх­няя и нижняя части клюва двигаются независимо друг от друга, гася ударную нагрузку. Кости внутри черепа не сплошные, а пористые, что помогает рассеивать силу удара. Кроме того, дятел стучит не изо всей силы, а быстро и дробно, распределяя нагрузку. И бьет он не строго перпендикулярно, а под небольшим углом, что снижает силу обратного удара.

Наконец, есть примета: дятел стучит клювом – к теплу. Весной, особенно в апреле, эта примета никогда не обманывает.