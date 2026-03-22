Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов и Юрий Беккер

Наурыз в формате Digital

Астана встретила Наурыз так, будто сама стала живым символом весеннего равноденствия - шумной, яркой, наполненной светом и движением.

С первых часов праздника город превратился в единое пространство народного гуляния: площади, парки, жилые массивы и территория EXPO ожили, наполнились музыкой, ароматами национальной кухни и радостными голосами горожан.

В этом году праздник прошел в новом формате - Digital Nauryz. Древние традиции кочевой цивилизации органично переплелись с искусственным интеллектом, робототехникой и виртуальной реальностью.

С самого утра начали работать тематические юрты. В одной гости общались с цифровым аватаром, который рассказывал о традициях праздника.

В другой подростки, смеясь, надевают VR-очки и отправляются в виртуальное путешествие по степям, а кто-то выбирал опцию, где искусственный интеллект фиксировал результаты соревнований по национальным видам спорта.

Рядом пожилые мужчины обсуждают поединки қазақша күрес, вспоминая, как когда-то сами выходили на ковер. А еще внутри павильонов работали книжная ярмарка, голографическая экспозиция «Жеті қазына». Недалеко мальчик с разбега бьет по мячу - робот-вратарь мгновенно реагирует.

«Он как настоящий!» - восторженно кричит ребенок. «Главное, чтобы человек всегда оставался быстрее машины», - улыбаясь говорит дедушка.

На улицах звучали звуки домбры, а рядом с ними тихо жужжали дроны. На территории EXPO поток людей не иссякает. Огромный 12-метровый иммерсивный LED-тоннель будто втягивает гостей в цифровое пространство, где на экранах оживает казахский аул. Дети бежали к роботам-собакам, взрослые фотографировались с гуманоидными машинами, а пожилые люди с интересом наблюдали за происходящим, словно признавая: будущее уже наступило.

Здесь пахнет пловом и ароматными баурсаками, но малышей это не отвлекает от лепки первых своих глиняных чаш - они, пачкая рукава праздничных курток, заняты серьезным делом.

Молодая мама Алия наблюдает за сыном и тихо говорит:

- Хочу, чтобы он знал, откуда мы. Даже если все вокруг станет цифровым.

Одной из самых трогательных инсталляций стала арт-композиция «Ұлы Дала Аруы», созданная руками сотен горожан. Из 3250 связанных квадратов сложились лучи солнца - символы всех регионов страны. Автор проекта - мастерица Рахима Берген. Этот объект стал знаком единства поколений и общего созидания.

В парке «Ататюрк» под аплодисменты прохожих регистрировали брак сразу 5 молодых пар. Матери в белых платках давали бата счастливым молодоженам - праздник становится началом новой жизни.

Вечером небо над столицей превратилось в огромную световую сцену - дроны выстраивали образы юрты, тайказана, каравана и весеннего тюльпана - символа пробуждения природы. А когда над городом вспыхнула надпись «Наурыз құтты болсын!», стало ясно - этот праздник не только о весне. Он о надежде, единстве и будущем, которое уже наступает.

Альянс традиций и технологий

В дни празднования Наурыза Алматы превратился в большую фестивальную площадку. Горожане и гости города могут посетить свыше 200 праздничных событий, среди которых театрализованные представления, выставки, ярмарки, этнофестивали и обрядовые программы, мастер-классы по ремеслам, встречи с деятелями культуры, уличные шоу и интерактивные площадки.

В этом году Наурыз в Алматы проходит с акцентом на технологии. На площади Астана установили тематические юрты, две из которых посвящены цифровым решениям. Гости увидели роботов, дроны, VR-зоны и проекты на базе ИИ, а в мультимедийной юрте «Digital 360» - панорамную историю города.

Пешеходная улица Панфилова оформлена LED-туннелем с AI-контентом, а сцены на площадях Астана и Абая также используют визуальные решения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Интересно и увлекательно Наурыз отмечали в разных районах мегаполиса. Так, в центре парка Первого Президента был установлен шанырак высотой более 11 метров и диаметром свыше 20 метров – он был занесен в мировую книгу рекордов Global Best of Records. Специально к этому событию был изготовлен сырлы сырмақ длиной более 100 метров.

Празднование Наурыз мейрамы на Алматинском ипподроме стало одним из самых ярких событий весны, объединив культурную программу и зрелищные элементы национальных традиций. На территории развернули этноаул «Жетісу», где посетители знакомились с ремеслами, участвовали в обрядах и пробовали национальные блюда. Атмосферу дополнил концерт с участием Розы Рымбаевой, Ернара Айдара и других известных исполнителей.

Кульминацией мероприятия стало выступление Динары Сайдалиной, которая установила мировой рекорд, поразив из лука четыре мишени за 10 секунд, находясь верхом на верблюде. Достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Еще один рекорд был установлен в джигитовке. Наездник Ернар Жасузак на своем скакуне Айкаска преодолел дистанцию 500 метров со средней скоростью 43,331 км/ч, управляя конем в положении стоя.

– Для меня этот рекорд - не просто цифры, это способ внести вклад в развитие национального спорта. Езда стоя на лошади является символом свободы и продолжением традиций наших предков, которые мастерски владели искусством джигитовки, – рассказал Ернар Жасузак.

Оба результата были подтверждены с помощью профессионального лазерного оборудования, закрепив за алматинскими спортсменами статус мировых рекордсменов.

Еще одним ярким событием стал фестиваль Kitap Fest, собравший тысячи жителей и гостей города. Более 40 издательств представили свои книги, здесь прошли встречи с писателями и презентации новых изданий. Гости посетили площадку Smart Yurt с VR, AI-фотобудкой и редкими книгами, а также мастер-классы по традиционным ремеслам.

На площади Абая состоялась масштабная выставка-ярмарка народов тюркского мира, организованная акиматом города Алматы при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ.

Наурыз без границ

А в Северо-Казахстанской области торжественное открытие праздника Наурыз мейрамы впервые состоялось не в областном центре, а в сельской местности - на центральной площади села Явленка Есильского района.

Это решение оказалось не просто символичным, а по-настоящему точным. Там, где традиции живут не на сцене, а в повседневной жизни, праздник зазвучал особенно искренне. Наурыз от этого только выиграл, он стал ближе и теплее.

Село Явленка по праву называют хранителем национальных традиций. Здесь они не реконструируются - они продолжаются.

В разговорах старших, в угощениях, в отношении к земле и друг к другу. И потому именно здесь праздник обновления, единства и преемственности поколений ощущается особенно сильно.

- В городе все красиво, масштабно. А здесь - по-настоящему. Как у наших родителей и дедов, - отметила жительница Есильского района Раушан Жумабаева.

Но при всей своей традиционности нынешний Наурыз оказался неожиданно современным. Одной из его особенностей стало внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. В Явленке уже формируется новая среда - работает IT-центр, где молодежь осваивает современные профессии, учится программированию, создает собственные проекты.

К празднику появился необычный символ времени: десерт, разработанный с применением искусственного интеллекта. Над ним работали местные кондитеры совместно с резидентами IT-центра. В результате получился продукт, который объединил национальные вкусы и современные технологии.

«Мы хотели показать, что традиции можно не только сохранять, но и переосмысливать», - рассказали участники проекта.

Праздник в селе — это не только сцена и концерты. Это еще и встречи - теплые, семейные. Особое внимание в этот день было уделено большой и уважаемой семье Альжановых. Шестеро детей, годы труда на родной земле, простая и честная жизнь, в которой есть место и заботе, и ответственности, и любви к своему делу.

«Такие семьи - это и есть основа села. На них все держится», - говорят соседи.

И в этом, пожалуй, главный смысл нового праздничного формата. Наурыз перестал быть только зрелищем. Он снова стал про людей. Про тех, кто живет на этой земле, работает, растит детей и бережет традиции не по праздникам, а каждый день.

А Петропавловск сегодня тоже проснулся в праздничном настроении - с ароматом баурсаков, звуками домбры и ощущением, что зима окончательно отступила. Наурыз в Петропавловске снова стал не просто датой в календаре, а живым, теплым событием.

Главная площадь с самого утра наполнилась людьми.

Здесь звучала музыка, выступали творческие коллективы городского дома культуры, а зрители то и дело подхватывали знакомые мелодии. На сцене сменяли друг друга артисты, и каждый номер находил отклик у публики.

- Я каждый год прихожу сюда с внуками. Для них это весело, а для меня - как возвращение в молодость, — улыбается жительница города Галина Петровна, укутывая внучку в яркий шарф.

На спортивных площадках кипели национальные игры. Чуть дальше интерактивная зона Digital Nauryz, где современные технологии неожиданно гармонично вписались в древние традиции.

- Круто, что можно и в играх поучаствовать, и что-то новое попробовать. Наурыз теперь не только про прошлое, но и про будущее, - говорит студент Артем.

Особое внимание притягивали тематические юрты. В каждой своя атмосфера: где-то угощали национальными блюдами, где-то учили гончарному делу или показывали, как создаются традиционные изделия. Люди не просто смотрели, они пробовали, спрашивали, учились.

- Я впервые сама слепила чашку из глины. Не идеально, конечно, но это же память! - смеется школьница Айдана.

К середине дня город перешел в более спокойный, ностальгический ритм. Ретро-концерт собрал тех, кто хотел вспомнить любимые песни, подпеть и просто побыть в атмосфере «того самого времени».

Ближе к вечеру праздник вновь набрал силу. Вечерняя программа «Көктем келді» стала настоящим признанием весне: живая музыка, танцы, свет сцены и ощущение обновления, которое витало в воздухе.

Наурыз в Петропавловске — это не только центральные площадки. Праздник разлился по всему городу. На одной из площадей прошла ярмарка с выставкой животных и птиц. В других местах прошли конкурсы, викторины, детские программы с аниматорами и смехом, который было слышно за квартал.

Отдельной точкой притяжения стал гастрофестиваль с ароматами свежей выпечки, горячих блюд и, конечно, традиционного наурыз-көже. А на площадке возле Ассамблеи народа Казахстана развернулись национальные спортивные игры.

И все же самая теплая атмосфера царила во дворах. На улице Чайковского, 13 жители сами накрыли столы, угощали соседей, делились историями и поздравлениями.

«Вот это и есть настоящий Наурыз - когда все вместе, без формальностей», - сказал один из жителей, разливая чай по пиалам.

Старшие рассказывали молодым о традициях, дети бегали между столами, а воздух был наполнен смехом и простым человеческим теплом.

И, кажется, именно здесь, среди обычных дворов, особенно ясно ощущалось, что Наурыз — это не только про весну. Он про людей. Про встречу. Про начало чего-то хорошего.

Дух традиций и праздник вкуса

В Туркестанской области на этот раз главный весенний праздник приобрел особое значение. В исторический центр региона специально прибыл Президент Касым-Жомарт Токаев, который поздравил жителей с Наурызом и отметил стремительное развитие региона, его сплоченность и благополучие.

Туркестан в эти дни буквально ожил: теплая весенняя погода, цветущие улицы и поток туристов со всей страны создали атмосферу большого народного торжества. Гостиницы оказались заполнены, а транспортные маршруты — расширены, чтобы принять всех желающих увидеть праздник.



Одним из главных символов Наурыза стали национальные виды спорта. На новом современном ипподроме прошли масштабные соревнования, включая чемпионат мира по кокпару — событие, собравшее около 200 спортсменов из девяти стран. Туркестан все увереннее закрепляет за собой статус центра кочевых и конных видов спорта.

Не менее зрелищными стали турниры по жамбы ату и тенге алу, а также аламан байге, где лучшие скакуны страны боролись за солидный призовой фонд. Эти состязания не только продемонстрировали мастерство участников, но и подчеркнули живую связь поколений.

Особое внимание привлек рекорд: более тысячи школьников одновременно сыграли в асыки на «Туркестан Арене». Это достижение уже включено в национальную книгу рекордов.

Туркестан в дни Наурыза стал не просто площадкой для праздника, а точкой притяжения, где древние традиции гармонично сочетаются с амбициями современного Казахстана.

Тем временем в Шымкенте Наурыз приобрел гастрономическое измерение. Центральная площадь Аль-Фараби превратилась в огромное фестивальное пространство благодаря международному фестивалю «DamDastour».

С самого утра сюда стекались горожане и туристы — многие следовали негласному совету: приходить голодными. И не зря. Фестиваль стал настоящим праздником вкуса, где можно было попробовать все — от традиционного наурыз коже до изысканных блюд европейской и азиатской кухни.

В кулинарных баталиях сошлись шеф-повара из разных стран. Среди них — бельгийский мастер Жан Ашнер, швейцарец Томас Мюллер, француз Николя Лезер, а также представители Турции, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и других стран. Они соревновались в номинациях «лучший кебаб», «лучший плов», «лучшая самса» и «лучшее национальное блюдо», превращая приготовление пищи в настоящее шоу.

К гастрономическому празднику присоединились около 50 местных ресторанов, предложивших свои фирменные блюда. Но «DamDastour» — это не только еда. Гостей ждали танцевальные баттлы в стилях street и K-pop, выступления домбристов, шоу батыров, цирковые представления, мотопробег и выставка спортивных автомобилей.

По соседству на Арбате развернулась ярмарка ремесленников. Территория фестиваля была разделена на тематические зоны: этно-пространство с мастер-классами и традиционной кухней, европейская зона с современными шоу и отдельная ремесленная площадка.

Кульминацией дня стали церемония награждения победителей и вечерний концерт с участием артистов и приглашенных хедлайнеров.

Празднование Наурыза в Шымкенте и Туркестане в этом году показало, как традиционный праздник может стать драйвером развития регионов.

С одной стороны — Туркестан с его духовной миссией, национальными видами спорта и международными турнирами.

С другой — Шымкент, превращающий культурное наследие в современный гастрономический и туристический продукт, предлагающий насладиться блюдами национальной кухни и приобрести на память сувениры и изделия местных ремесленников.

Оба города продемонстрировали главное: Наурыз сегодня — это не только символ обновления природы, но и мощный импульс для укрепления единства, развития туризма и продвижения национальной культуры Казахстана на мировой арене.