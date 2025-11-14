Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане

Фоторепортаж
89
Дана Аменова
специальный корреспондент

В столичной галерее Has Sanat открылась выставка известного скульптора Вагифа Рахмана и молодой художницы Гульшат Джураевой «Вечная любовь», наполненная яркими тюркскими мотивами, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

На выставке представлено 23 скульптуры, 15 гобеленов и 6 работ из войлока. Новый творческий проект представляет неповторимый союз двух направлений искусства: скульптуры и ручного ткачества. В этом гармоничном взаимодействии материалы раскрывают свой выразительный потенциал: насыщенные текстуры гобеленов вступают в своеобразный диалог с изящными формами скульптур.

Экспозиция создает атмосферу для созерцания и размышлений, приглашая зрителей погрузиться в красоту произведений и ощутить размышления авторов о жизни, времени, природе и неизменной теме любви.

Работы Вагифа Рахмана выполнены в авторской технике, где материалы – бронза, стекло, камень, будто перетекают друг в друга, создавая целостную композицию.

Мастер активно обыгрывает не только форму и объем, но и свет, который, преломляясь в сквозных элементах работ, раскрывает дополнительную смысловую нагрузку.  Цветное стекло и ажур металла лучше всего передают идею просвета, отчего композиция становится легкой и парящей. Вплавление витража в металл позволяет скульптору наиболее комфортно раскрывать глубинный смысл идеи сюжета, добавляя блики солнца и отблески металла.

Если одни из экспонатов представляют собой формальные эксперименты мастера, то другие обладают ярко выраженной фигуративностью, передавая при этом ощущение глубокой внутренней сосредоточенности и философских размышлений автора, включая их выражение через выразительное изображение рук.

Космос как предчувствие 

Сюжеты невозможно, и не хочется пересказывать – их нужно смотреть и размышлять: фигуры в «Вечном» - символизирующие непреходящее противопоставление и гармонию мужского-женского, цветные, яркие, динамичные «Птицы», «Затмение», «Легенда», медитативные «Галактика», «Смотрящий на звезды», выполненные с особой любовью и уважением образы, воспевающие мудрость и силу Женщины, в работах «Память матери» и «Невеста на колеснице». Они словно наполняют позитивной энергией и несут посыл доброты.

Скульптуры, наполненные особой нежностью, посвящены матерям и невестам. Повсюду можно увидеть множество ангелов, что навевает мысли о романе Бернара Вербера «Империя ангелов».

Большая часть работ основана на теме космоса: «Полет», «Смотрящий на звезды», «Затмение солнца», а также есть и другие различные сюжеты, связанные с другой реальностью. О этом и многом другом в приветственной речи говорили заслуженный деятель Казахстана, академик Академии художеств РК, директор и основатель галереи искусств Has Sanat Жанна Енсебаева, председатель общественной организации «Азербайджанское этнокультурное объединение «Хазар» Маир Рзаев, председатель правления Союза художников Астаны Умирали Исмаилов, вице-президент Академии художеств РК, академик Академии художеств РК Умирали ИСМАИЛОВ, заслуженный деятель Казахстана, художник-живописец,академик  Академии художеств РК Ерлан Айтуаров,  а также художник-живописец академик Академии художеств РК профессор искусствоведения Мажит Байтенов и супруга скульптора Марина Рахманова. 

Тепло и уютно

Гульшат Джураева оживляет народное ковроткачество через создание гобеленов и добавляет в него современные элементы. Ее работы посвящены великому Шелковому пути. Существуют и абстрактные произведения, которые по форме и настроению напоминают живопись.

Творчество Гульшат Джураевой представляет собой многогранный синтез художественных практик, охватывающий декоративно-прикладное искусство, живопись, а также создание коллекций одежды и аксессуаров. Однако главной и подлинной страстью мастера остается гобелен, в котором её индивидуальность проявляется в полной мере.

Гульшат работает на всех этапах одна, ткёт полотна без помощи учениц и подмастерий. Неудивительно, что каждое произведение создаётся в течение нескольких месяцев. Именно эта скрупулезность и титанический труд рождают гобелены с их плотными текстурами, мерцающими переливами оттенков и филигранной детализацией. Энергия ручного труда пропитана особой магией, теплом и уютом.

Работы Гульшат Джураевой поражают жанровой и содержательной разноплановостью. На выставке органично сосуществуют как фигуративные сюжетные полотна, так и глубокие абстрактные композиции.

Тема Шелкового пути, окутанная мистикой погребенных в песках городов, оживает в масштабных работ «Плывущий караван» и «Легенда о Белом городе», особое мировоззрение кочевников и безграничный дух степи пронизывают гобелены «Счастье номада» и «Ветры степи», изысканные образы птиц и цветов в работах «Звучание весны» и «Утро» воспевают красоту и гармонию природного мира, а в абстрактных, почти минималистичных, работах из войлока – «Состояние», «Закат» отражены  личные переживания автора.

Выставка продлится до 9 декабря текущего года, поэтому стоит поторопиться, чтобы своими глазами увидеть шедевры современного казахстанского искусства.

 

 

 

